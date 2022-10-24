行山鞋測試｜DECATHLON登山鞋抓地防水兼得　適合不同地形狀況

DECATHLON一直為熱愛運動的人提供初階到專業的產品，讓所有人都輕易享受運動的樂趣。DECATHLON的山系產品於法國的研發中心設計、開發及測試，著重產品機能性。這次測試DECATHLON自家品牌QUECHUA的防水遠足鞋MH500，其抓地力、防水性能及保護設計有驚喜，足以應付如泥路等不同路面狀況。



這次測試對象是DECATHLON的QUECHUA防水遠足鞋MH500。（顏銘輝攝）

QUECHUA防水遠足鞋MH500介紹

DECATHLON在1976年於法國創立，其山系運動設計中心位於法國白朗峰下的帕西地區。那裏是戶外運動愛好者的集中地，其氛圍讓團隊設計出最符合用家需求的產品。這次測試的QUECHUA防水遠足鞋MH500正是來自DECATHLON山系運動設計中心的產品。DECATHLON不但負責研發，還有生產、物流到分銷的每個程序。

這對行山鞋的外底用上防滑橡膠，有5毫米鞋釘，防滑能力獲得認可，適應平滑、堅硬、乾燥或潮濕的各種地面。QUECHUA MH500採用防水、透氣的薄膜內襯，經廠商的實驗室測試，能讓雙腳保持6小時乾爽。

QUECHUA防水遠足鞋MH500的外底用上防滑橡膠，有5毫米鞋釘，適應不同地形。（周立賢攝）

QUECHUA防水遠足鞋MH500的腳跟部位採用不同密度的EVA泡棉材質，為用家提供舒適的行山體驗，另外腳掌前後有堅固的橡膠足底保護設計，以作防護衝擊。

DECATHLON支持可續發展，致力以ECODESIGN設計環保商品，減少對環境影響。QUECHUA防水遠足鞋MH500的製作過程中考慮環保元素，其鞋墊、布料塗層採用原液染色製成的紗線，以降低對環境的衝擊。由於染浴處理的染色布料會消耗大量用水而且污染較多，為了降低對環境的影響，製造時使用原液染色處理，從紗線製造的過程中直接添加色素。

QUECHUA 防水遠足鞋 MH500足以應付香港行山徑的不同路況。 $499。（周立賢攝）

QUECHUA MH500的男裝有這次測試的灰色，而且有女裝的銀灰色，售價為599港元。此外，MH500系列的行山鞋還有中筒設計的款式，包裹足踝，適合需要較強保護性及負重長途遠足的朋友。中筒款式採用ECODESIGN環保設計，並提供更強的抓地力，另外鞋帶用上WebLock技術，提供穩定支撐。

QUECHUA防水遠足鞋MH500實測

經過5日開鞋後，感覺這對行山鞋開始符合腳形寬度，EVOFIT技術見效，便穿上山測試。這次測試的路線為龍門郊遊徑，由大帽山川龍行到城門水塘，全長約7公里，難度不高，但包含不同的路面情況，例如馬路、石級、泥路、石面古道及溪澗，正好測試QUECHUA防水遠足鞋MH500不同方面的性能。

這次的測試路線是龍門郊遊徑，由川龍至城門水塘。（顏銘輝攝）

龍門郊遊徑路面石頭有大有細，若果不留神，都會用「無情力」踢中石塊，但QUECHUA防水遠足鞋MH500對腳趾保護不錯，不會撞到腳趾痛。泥面的山路凹凸不平，有時會踩到凸起的尖銳小石，但鞋底保護不錯，腳板不會有被刺的感覺。在保護性方面，QUECHUA防水遠足鞋MH500順利過關。

在乾的泥路上，QUECHUA防水遠足鞋MH500發揮理想。（周立賢攝）

很多人買行山鞋前都會問「呢對鞋跣唔跣」，所以抓地及抗滑是測試重點。QUECHUA防水遠足鞋MH500在乾地發揮理想，濕地也有不俗的抗滑力，站在溪澗長期濕滑的水平石面上，也能夠站得穩。鞋底去水亦快，離開溪澗後，踏上古道的石面，也不覺得特別滑，證明其抓地力及防滑度過關，但行在那些長期濕滑的斜石面則要多加留神。

在濕的水平石面上，QUECHUA防水遠足鞋MH500表現亦過關。（周立賢攝）

穿著QUECHUA防水遠足鞋MH500踩入水中，測試其防水性能，表現也令人滿意，足以應付尋常山徑。踩入水，水面蓋過鞋頭，去到鞋帶的位置，靜止5秒，也不覺有入水，5秒後才覺開始有濕氣。要留意的是，測試的是低筒鞋，水位太高的話會從鞋筒入水。在測試時，也不慎踩得太深，鞋筒入水，但想不到其透氣度也不錯，過了一會已不覺腳濕，沒有不舒服的感覺。

QUECHUA防水遠足鞋MH500有一定防水能力。（顏銘輝攝）

背囊及露營帳篷簡介

在QUECHUA防水遠足鞋MH500外，這次行山還試用了DECATHLON的FORCLAZ 多日登山背包 MT900 50+10L，能夠應付遠足以至露營需要。這款背囊重1.3公斤，採用多隔層設計，主間隔除了有頂部的索帶開口，正面還有從底部至頂部的拉鏈，使用者幾乎可以完全打開主間隔，方便放平背囊收拾物品。這個背囊有8個口袋，包括兩個腰袋及兩個側袋，方便遠足時拿取輕便的物品，另外附有防雨套。

這次還測試了DECATHLON的FORCLAZ 多日登山背包 MT900 50+10L。（周立賢攝）

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這個型號的背囊有女裝款式，專為女性體型設計，採用更寬闊的肩帶及更合身的腰帶，令使用者活動時更舒適靈活。男、女裝背囊同售1299港元。如果今個秋冬有意去露營的朋友，不妨留意DECATHLON的FORCLAZ 露營帳篷 MT 900 二人營。這款帳篷採用白色的簡約設計，為環保出力，因為不使用染料，減少水污染，減少碳排放達15%。

DECATHLON的FORCLAZ 露營帳篷 MT 900 二人營採用白色的簡約設計。（由品牌提供）

DECATHLON希望所有熱愛運動的人，不論是從大眾到小眾運動，從初階到專業的產品，都能輕易享受到運動帶來的樂趣。這次測試中，也體會到DECATHLON的產品如何達致這個目標。無論行山鞋還是背囊，也是專業之選，功能上也切合香港登山露營活動所需。這些產品在設計上既考慮用家，也注重環保及可持續發展。