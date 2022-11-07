【Goal！全城投入足球熱】足球問答賞 - 足球知識　得獎結果公布

為迎接四年一度球壇盛事，《香港01》聯同優益C準備一連串主題活動及遊戲，記得緊貼「Goal！全城投入足球熱」，陸續仲有其他世界盃紀念禮品送出！活動的第一炮「足球問答賞 - 足球知識」就考考您足球知識，「01會員」於活動期內成功挑戰兩條問題即可獲288「01積分」，答題後分享您的世界盃精彩回憶，更有機會贏走由優益C贊助送出【2022世界盃16強比賽 [1E對2F] 門票2張】（名額3個），讓您親身感受世界盃狂熱！

是次活動反應非常熱烈，眾多參賽者的分享都十分精彩，得獎名單現已出爐，立即睇您有沒有贏得世界盃門票！

優益C贊助送出2022世界盃16強比賽 [1E對2F] 門票

第一位得獎者

姓名：Y* W*** K**

「最精彩，最難忘，一定係2014年世界盃四強，主辦國巴西以1：7大敗於德國腳下；這個戰果令到全球震驚，堂堂一個足球王國，竟然不堪一擊，要不是德國下半場留有一手，賽果可能更加懸殊；其實上半場完場後，我都不敢相信這是夢境還是現實，直至稍後看完半場精華，才意識到巴西真的以五球落後；這場亦是我看世界盃以來，我覺得最精彩以及最難忘的一場比賽。」

第二位得獎者

姓名：W*** W*** P***

「最印象深刻一定是蘇亞雷斯的上帝之手！2010年世界盃八強烏拉圭對加納，雙方打和要踢加時，蘇亞雷斯在加時差不多完的時候，空門前用手拍走加納的必入球，被球證紅牌趕離場兼罰十二碼。蘇亞雷斯表情好失望又內疚地怕成為千古罪人，邊走邊看加納基恩射12碼，眼看基恩射中楣不入一刻，蘇亞雷斯開心又興奮，誰會想到如此峰迴路轉？！結果加時完結後烏拉圭在互射12碼淘汰加納晉級四強，而蘇亞雷斯成為烏拉圭的「英雄」！如果可以去到卡塔爾看世界盃，一定會帶住優益C飲品，幫助腸胃健康，就不怕因腸胃不適而錯過世界盃精彩時刻啦！」



第三位得獎者

姓名：L** S** P***

「在2018世界盃中，克羅地亞4號前鋒比列錫，你真是偉大的球員，面對逆境你往往能夠反追一球為球隊帶來士氣，在與法國決賽中，因自己方頂出烏龍入球先輸1比0之下，你跟住在28分鐘把握機會，右腳接波到左腳，再拉順在禁區左邊頂位半窩利抽射入網追成平手，踢波又不出茅招，踢出亮麗腳法。不僅於此，你還在31分鐘從右邊與對方後衛公平爭球，而不需要踢傷對方球員去爭球，值得當今職業頂尖球員彷效，踢球不踢人！比賽第二，友誼第一是也！」

刺激又好玩的主題遊戲陸續有來，記得緊貼活動專頁「Goal！全城投入足球熱」，睇最新球賽資訊之餘，一齊投入足球狂熱！



*排名不分先後

*活動受條款及細則約束

得獎者將有專人聯絡通知領獎事項。