七人欖球賽｜香港隊三度達陣仍負薩摩亞　拜仁：明爭取主場勝仗

香港隊在香港國際七人欖球賽位處「死亡A組」，即使昨日負予澳洲，今早又不敵新西蘭，但在最後一場小組賽面對另一勁敵薩摩亞，港隊依然奮力迎戰，更有三次達陣，哪怕最後以15：31錄得小組賽第三之敗仗，以小組第4名落入周日名次賽，表現仍然贏得球迷讚賞，今日兩戰兩次達陣的拜仁（Seb Brien）揚言，「明天將會是香港隊爭取主場勝利的日子」。



面對薩摩亞，開賽僅40秒，拜仁（Seb Brien）先拔頭籌，完成今日第二次達陣，為港隊先取5分。薩摩亞上半場兩次達陣，港隊再有丹馬黑於完半場前大破薩摩亞防守，闖入達陣區，惜未能射入附加球，仍助港隊追成10：12。

【香港國際七人欖球賽】港隊與薩摩亞連場激戰。（廖雁雄攝）

換邊後港隊再度失守，被薩摩亞拉開至10：26。但港隊在歡呼聲中未有放棄，最後半分鐘麥季聰「助攻」姚錦成達陣得分，在薩摩亞最後一個攻勢幾乎能守住甚至反擊，可惜錯失機會，最終以15：31錄下第三負。

【香港國際七人欖球賽】周六的南看台，帶點昔日七欖的氣氛。（廖雁雄攝）

兩戰兩達陣的拜仁賽後表示，能在家人面前得分，感覺很好：「家人和朋友都在南看台，可以在他們面前達陣，是世界上最好的經歷。」雖然得分有進帳，但在他眼中勝利仍是最重要的事：「我們每場都有改善，沒有改變策略，一樣是在上半場要守住分差，讓比數更接近，明天將會是爭取主場勝利的日子。」拜仁笑言今晚要看影片、檢討，然後恢復、睡個好覺，然後明早食個早餐和喝杯咖啡：「然後再全力出戰！在強隊的對壘下我們學到（對任何球隊）都不能放鬆，要避免失誤。」

【香港國際七人欖球賽】周六的南看台，帶點昔日七欖的氣氛。（廖雁雄攝）

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