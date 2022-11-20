世界盃講古｜揭開卡塔爾金錢足球背後　與巴塞青訓系統的千絲萬縷

世界盃的周期是4年，但卡塔爾為今屆世界盃準備了12年，甚至更多時間。這個從沒打入過決賽周的中東國家，終藉着主辦身分登上這個國際足球最高舞台。用金錢砌起了台階，但他們又可憑什麼不狠狠跌下來？



作者：胡蘇

睇世界盃資歷40年，做了體育傳媒超過20年；愛足球，也愛說足球的故事。



中東球隊向來是亞洲的另一勢力，其中沙特阿拉伯及伊朗是近屆世盃常客，科威特、阿聯酋及伊拉克等亦曾參加過決賽周，偏偏卡塔爾雖然多年來積極發展足球，但依然打破不了日本、韓國、沙特與伊朗的壟斷，於是他們把心一橫決定申辦世界盃，並於2010年宣告成功。從不是足球強國、人口也只得二百多萬的卡塔爾怎能辦到？早前，前國際足協會長白禮達便披露了一點內幕，他說時任歐洲足協會長柏天尼因受壓於法國總統薩爾科齊，於是決定投票支持卡塔爾；卡塔爾獲得主辦權後不足半年，便花了146億美元向法國購入了一批戰機。

卡塔爾舉辦世界盃，金錢足球背後是一個怎樣的網？（Getty Images）

卡塔爾足球隊。（Getty Images）

當然，如果只是錢就能解決，那麼擁有四千幾億美元外匯儲備的香港早應申辦一下，問題是，就算給你打進決賽周，你又應付到嗎？所以卡塔爾早在申辦之前便積極提升實力，找過名帥「白巫師」杜斯亞幫忙，也曾引進不少歸化兵，但後來終於發現，其實沒有捷徑，要令足球水平追上世界，還得搞好青訓。當今最好的青訓系統，就在西班牙的巴塞隆拿。

卡塔爾足球與巴塞隆拿不無關係。（Getty Images）

從這個思路去追溯，便會明白哥迪奧拿在球員生涯尾聲會落戶卡塔爾，於2003年加盟多哈阿赫利Al Ahli SC（Doha） 絕非偶然；2004年卡塔爾成立Aspire體育學院，雖然是像香港體院那樣培育各種運動項目的精英，但足球明顯是發展重點，然後來自巴塞拉馬西亞學院的教練費歷斯山齊士在2006年加盟；還有，巴塞的另一巨星沙維，2015年也加入卡塔爾聯賽投效艾薩德（Al Sadd），到2019年掛靴更索性執教該支球會，直至去年才重返巴塞救亡。這一條巴塞的線，一脈相承，也是卡塔爾十多年來的堅持。

沙維離開巴塞為艾薩德上陣3季，在2019年退役轉任教頭，為執教生涯打好基礎。

這樣說沒有誇張，剛才提過的費歷斯山齊士，名不經傳，在巴塞時期曾教導過沙治奧羅拔圖、迪路菲奧等的他，在Aspire任教7年後，2013年兼任為卡塔爾U19國家隊主帥，他以Aspire學生為骨幹，結果他們「出山」只一年，便贏了U19亞洲盃冠軍。費歷斯山齊士其後隨一眾主力「升班」，掌管U23國家隊，到2017年更獲聘用為國家隊主帥，他的巴塞戰術觀念已充分植根於由小國腳跟他變成大國腳的年輕新晉，到兩年後的亞洲盃便見到多年努力的成果，他們擊敗了沙特、韓國、阿聯酋等勁敵，到決賽以3：1力挫日本封王，整個賽事攻入19球而僅失1球。

卡塔爾主帥費歷斯山齊士（中）。（Getty Images）

現時卡塔爾陣中有七成國腳是來自Aspire，費歷斯山齊士直言：「這個計劃實行了十幾年，通常（人們）沒有這樣的耐性，但這真是一個成功的項目，如果沒有這個計劃，我們無法長年累月地訓練年輕人，他們如今已是國家隊主力了。這是一個很好的訊號。」其中兩個Aspire青訓產品阿摩斯阿里（Almoez Ali）及阿菲夫（Akram Afif）是今屆卡塔爾最觸目的雙星，阿里來自非洲蘇丹，但童年時來到卡塔爾定居，他在2019亞洲盃攻入了9球，成為神射手；Afif則有坦桑尼亞血統，但在多哈出世，他是阿里的好拍檔，他在同屆賽事貢獻了10個助攻。事實上，卡塔爾現時陣中也有些歸化兵，但跟早年傾向蒐羅南美兵入籍，卡塔爾現在卻會找一些來自阿拉伯世界的年輕球員加以培訓，令他們較易對這個蕞爾小國產生歸屬感與榮譽感。

卡塔爾球員Almoez Ali。（Getty Images）

卡塔爾球員阿菲夫（Akram Afif）。（Getty Images）

哥迪奧拿與沙維都先後做過卡塔爾的世界盃宣傳大使，費歷斯山齊士亦明言，沙維跟他們的關係十分緊密，看來那條巴塞的線慢慢已結成一張網，要網住的，最起碼是一個分組賽出線資格。

卡塔爾大軍：