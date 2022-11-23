世界盃講古．加拿大｜文化溶爐煉出美洲奇兵　歸屬感並非規限而成

加拿大入決賽周？老實說，真的太出乎意料，不少專家都探個究竟，何以這「足球冰原」能壓過美國與墨西哥以首名出線。出色的青訓？聯賽的發展？還是歸化兵？答案全都是，但也不算全對，如果咁簡單，國足以至香港都一早躋身世界盃了。



文：胡蘇

睇世界盃資歷40年，做了體育傳媒超過20年；愛足球，也愛說足球的故事。



2018年加拿大伙同美國與墨西哥成功申辦2026世界盃，是該國大力發展足球的催化劑。有系統的青訓不在話下，3年前還重啟足球聯賽，旅歐球員愈趨成熟，都是「楓葉國」足球水平飈升的原因。他們的世界排名從2014年還排在歷史最低的122位，不足10年，現時的排名已是40位。

國足也引入歸化兵，中超前幾年也興辦得如火如荼，各地足球學校也如雨後春筍；香港亦有「鳳凰計劃」，港超比加超更早，歸化兵更多到能組到一支職業隊，但為什麼中港都沒有像加拿大那樣進步呢？當中可能牽涉不同原因，但加拿大起碼有兩點值得借鑑。

加拿大的移民政策，是國家足球發展基石之一。（Getty Images）

其一是歸化兵不只是歸化，而是加拿大本身是一個大力推行移民政策的國家。據2021年統計，加拿大去年便有40.1萬新移民，今年及明年預計再有超過80萬名移民，當中包括約18萬難民。現時加拿大人口約為3700萬，有450個種族，當中七成是「白人」（所謂白人也來自很多國家，最多是英國、德國、意大利及烏克蘭），其餘來自亞洲、非洲及世界各地。正是這種接納新移民的政策，以及實踐多元文化，令歸化球員對加拿大都抱有強烈的歸屬感。

艾方素戴維斯。（Getty Images）

現年22歲效力拜仁慕尼黑的阿方素戴維斯，父母來自利比亞，出生於加納的難民營，5歲來到加拿大，他之前受訪時便說：「我一家獲得一個叫加拿大的國家接納，在這個原本很陌生的國度，我藉着足球來培養歸屬感，我很希望有朝一日能代表祖國加拿大出戰世界盃。」難怪當他養傷期間觀看電視直播，見到視之為祖國的加拿大奪得世界盃入場券時，激動地哭了很久。對國家的歸屬感、榮譽感，可不能用金錢買來，也不能用法律規限。

現時加拿大陣中幾名主將，大多有其他國家血統，例如里爾前鋒約拿芬大衛（Jonathan David）出生於美國而祖家在海地、布魯日雙星拿連（Cyle Larin）及達莊保查蘭（Tajon Buchanan）都在加拿大出世但同樣有牙買加血統，甚至39歲老將赫捷臣（Atiba Hutchinson）亦有一對千里達父母，這一批所謂的「歸化兵」，其實都成長於加拿大的青訓系統，很自然地要為國而戰。

前鋒約拿芬大衛（Jonathan David）出生於美國而祖家在海地。（Getty Images）

拿連（Cyle Larin）在加拿大出世但有牙買加血統。（Getty Images）

達莊保查蘭（Tajon Buchanan）跟拿連一樣，在加拿大出世但有牙買加血統。（Getty Images）

效力波圖的防中尤斯達基奧（Stephen Eustáquio）是一個例外，他雖在加拿大出世，但早在7歲便隨葡萄牙裔的父母回到祖家發展，及後打入葡萄牙青年軍，曾與利物浦的迪亞高祖達與曼城的戴亞斯做隊友，但他那時感到無比的壓力，而那個時候，他收到加拿大主帥靴特文（John Herdman）的邀請。尤其達基奧曾表示：「靴特文很有耐性，他從沒逼迫我，如果他做了什麼向我施加壓力的話，結果肯定不一樣。」

靴特文。（Getty Images）

加拿大進步的第二個原因不只是靴特文，還有是舉國上下對他及其團隊的信任。來自英格蘭的靴特文本身任教新西蘭及加拿大女足，唯一訓練男足的經驗是新特蘭的青訓學院，可是加拿大足總既委任他執教男子國家隊，還讓他帶領各級青年軍，令其執教理念可以統一實踐。靴特文的戰術不算特別，但善用了幾名攻擊球員的特點，防守反擊速度非常快，因此加拿大面對強敵美國與墨西哥都分別取得一勝一和的不敗戰績；他最大的優點，卻可能是鼓舞球隊，凝聚人心，從尤斯達基奧的例子便可見一班。

加拿大上次打入決賽周是1986年的事，分組賽3戰全敗兼0入球。但擁有一個具潛力的球員班底，以至一個良好的發展氛圍，相信今屆也只是他們世界盃故事的序章而已。