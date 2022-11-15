硬地滾球｜港將楊曉林何宛淇升「世一」 港隊世界盃掃3金3銀3銅
撰文：李思詠
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香港傷殘運動員楊曉林及何宛淇在硬地滾球世界盃創佳績，分別在BC2級及BC3級封后，賽後更一起升上世界排名首席，令香港體壇再添「世一」。
港隊出戰巴林世界盃奪得個人賽3金1銀1銅及雙人賽2銀，3金中的2金來自楊曉林及何宛淇，前者在5人小組中全勝並奪得金牌，後者同樣小組全勝，晉級8強後分別擊敗巴西、希臘及韓國的對手，以無敵姿態封后。
兩人奪冠後，楊曉林的排名積分為81.8分，何宛淇則為109.5分，兩人同樣升上世界排名第一。楊曉林對「世一」稱號未太着緊，她只憑着座右銘「不是因為看到希望而堅持，而是堅持才看到希望」去爭取佳績，何宛淇則表示：「排名難免有上有落，感謝家人與拍檔一直支持，會繼續努力迎接未來賽事。」
港隊在世界盃巴林站戰績：
1. 龍子健 男子BC1級個人賽銅牌
2. 楊曉林 女子BC2級個人賽金牌
3. 郭海瑩 女子BC2級個人賽銀牌
4. 謝德樺 男子BC3級個人賽銅牌
5. 何宛淇 女子BC3級個人賽金牌
6. 梁育榮 男子BC4級個人賽金牌
7. 劉慧茵 女子BC4級個人賽銅牌
8. 劉慧茵、梁育榮 混合BC4級雙人單循環賽銀牌
9. 何宛淇、謝德樺 混合BC3級雙人賽銀牌