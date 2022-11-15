硬地滾球｜港將楊曉林何宛淇升「世一」　港隊世界盃掃3金3銀3銅

香港傷殘運動員楊曉林及何宛淇在硬地滾球世界盃創佳績，分別在BC2級及BC3級封后，賽後更一起升上世界排名首席，令香港體壇再添「世一」。



港隊出戰巴林世界盃奪得個人賽3金1銀1銅及雙人賽2銀，3金中的2金來自楊曉林及何宛淇，前者在5人小組中全勝並奪得金牌，後者同樣小組全勝，晉級8強後分別擊敗巴西、希臘及韓國的對手，以無敵姿態封后。

【硬地滾球世界盃】楊曉林封后。（香港傷殘人士體育協會提供）

兩人奪冠後，楊曉林的排名積分為81.8分，何宛淇則為109.5分，兩人同樣升上世界排名第一。楊曉林對「世一」稱號未太着緊，她只憑着座右銘「不是因為看到希望而堅持，而是堅持才看到希望」去爭取佳績，何宛淇則表示：「排名難免有上有落，感謝家人與拍檔一直支持，會繼續努力迎接未來賽事。」

【硬地滾球世界盃】何宛淇、謝德樺奪冠。（香港傷殘人士體育協會提供）

【硬地滾球世界盃】梁育榮摘金。（香港傷殘人士體育協會提供）

港隊在世界盃巴林站戰績：

1. 龍子健 男子BC1級個人賽銅牌

2. 楊曉林 女子BC2級個人賽金牌

3. 郭海瑩 女子BC2級個人賽銀牌

4. 謝德樺 男子BC3級個人賽銅牌

5. 何宛淇 女子BC3級個人賽金牌

6. 梁育榮 男子BC4級個人賽金牌

7. 劉慧茵 女子BC4級個人賽銅牌

8. 劉慧茵、梁育榮 混合BC4級雙人單循環賽銀牌

9. 何宛淇、謝德樺 混合BC3級雙人賽銀牌

