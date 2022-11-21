世盃戰記｜傳統強隊新興勢力掀師徒對決　德國日本料演入球騷

焦點所在的死亡之組E組，周三將上演首輪比賽，打頭陣先有德國對日本的師徒對決。

雖然牌面上德國明顯秤先，不過球隊近一年的防守欠穩，而且兩隊最近兩次交手的總入球都超過兩球，是役或上演入球騷，敲[2.5球]的入球大。（球賽編號：FB8010，11月23日晚上9時開賽，NowTV 616及618台直播）



上屆爆大冷分組賽出局的德國，事隔四年後捲土重來，今屆卻不被看好，風頭被巴西、法國，阿根廷等搶走。不過，過去德國越被輕視，成績往往越突出。今屆德軍料以湯馬士梅拿、基拿比、利萊辛尼等一眾拜仁慕尼黑主力作骨幹，雖然中鋒位置缺兵，但新兵富高洛對阿曼的友賽取得士哥，可望解決無鋒問題。

德國國家隊在世界盃前操練。（Getty Images）

相對進攻，德國的防守似乎問題更大，今年球隊9場比賽只得2場成功保持不失，友賽阿曼若非對手水平有限，清白之身亦難保。教練費歷克未有徵召老將曉姆斯，料中堅位置將由魯迪格搭首次打大賽的尼高舒洛達碧克，難予球迷信心。

至於對日本分組賽要挑戰德國及西班牙兩大強隊，爭出線甚艱難。不過，今屆大軍名單中有多達8名球員於德國搵食，勝在夠熟路，當中效力法蘭克福的鐮田大地今季各項賽事已攻入12球，勢必成為德軍防線心腹大患。

日本近年常常對戰美洲勁旅。（Getty Images）

同時，日本防線隱憂亦不少，後防大將富安健洋未知否趕及復出，若缺少這位於英超征戰的中堅，恐難擋德國來襲。

往績方面，兩隊近兩次交手，總入球皆超過兩球，再考慮雙方現時防線都不穩，[2.5球]入球大確實穩陣。

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