世盃戰記｜英格蘭大戰美國　三獅軍團往績佳　勢擒白頭鷹

周五世界盃B組次輪賽事，首戰大勝的英格蘭將會遇上美國，於足球場上上演一場「英美大戰」。

上仗6：2大破伊朗的「三獅軍團」，全隊上下士氣正佳，今場勢必爭勝提早取得出線資格。面對美國近5次交手贏出4次，優勢明顯，捧讓球主客和英格蘭[-1]主勝。（球賽編號：FB8020，11月26日凌晨3時開賽，NowTV 616及618台直播）



目前的B組積分榜，英格蘭以3分居榜首，美國與威爾斯各得1分，伊朗則0分居榜末。

英格蘭首戰大勝，史達寧有一球進賬。（Getty Images）

上輪鬥伊朗，英格蘭先靠兩次角球攻勢破網，其後把握對手空群而出打反擊多入4球，打出霸氣之餘，亦令賽事前飽受質疑的領隊修夫基得以舒口氣。從上輪可見，英軍不少球員狀態大勇，其中包括梅開二度的布卡約沙卡，以及賽後被各方大讚的小將祖迪比寧咸，料今仗將繼續擔正。

只要今仗英格蘭全取三分的話，可以肯定提早出線，有助保留體力征戰淘汰賽。而且往績上三獅軍團近5次鬥美國贏足4次，絕對有把握再勝一仗。

名宿之子韋亞為美國先開記錄。（Getty Images）

比寧咸在首戰接應傳中頂入，為英格蘭先開紀錄。（Getty Images）

至於對手美國今屆以年輕球員為骨幹，只有三名球員年過30，從上輪對威爾斯已可看出由基斯甸普利錫帶領的前場活力十足。不過，下半場威爾斯作調動後，美國優勢頓失，最終被逼和，可見始終欠缺經驗。今仗要面對大熟大勇的英軍，恐難保不敗身。

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