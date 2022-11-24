世盃戰記｜宿敵對碰往績一面倒　阿根廷求勝心強烈可贏墨西哥

今屆世界盃出師不利的阿根廷，周日在C組次輪面對上仗和波蘭得1分的墨西哥。

阿根廷如今不容怠慢，觀乎班底仍可信賴，加上兩隊對上7次交手，6次勝出，主客和必捧主勝。（球賽編號：FB8024，11月27日凌晨3時開賽，ViuTV 99台、NowTV 616及618台直播）



C組在首輪比賽後，沙特阿拉伯爆冷居榜首，墨西哥與波蘭則同得1分，反而賽前的出線大熱阿根廷則0分墊底。

世界盃：美斯10分鐘射入12碼開紀錄，阿根廷一度領先沙特1：0。（Getty Images）

首仗對沙特阿拉伯，阿根廷原本靠美斯上半場射入12碼領先，但換邊後冷不提防對手把握兩次機會，在5分鐘內連失兩球，最後力追不果負1：2。

阿根廷今戰預計在陣容上會有所變動，特別是中場線，里安度柏利迪斯顯然不在狀態，效力白禮頓的阿歷斯麥亞里士打或獲補選的泰亞高艾美達，可能會得到正選機會。

美斯預計是最後一次出席世盃，相信今戰會踢得更落力，而且墨西哥踢法上不如沙特阿拉伯般硬朗，控球方面應該沒有那麼吃力，現在有待觀察保羅戴巴拿是否可克服傷患，不論他今仗先做後備也好，被委派上陣的話，都可替阿根廷增添多一入球瓣數。

阿根廷爆冷不敵沙特阿拉伯，美斯難掩失望。（Getty Images）

墨西哥首仗與波蘭0：0悶和，若不是奧祖亞撲出羅拔利雲度夫斯基的12碼，可能3分全失。雖然上仗所見，墨西哥在組織進攻方面稍佔上風，但缺乏入球本錢，後備上陣的隊內射手魯爾占美利斯，傷癒後狀態一般，其餘球員也不是得分能手。阿根廷只要後防不犯錯，墨西哥要入球困難。

D組墨西哥對波蘭：雙方早段攻勢寥寥。（Getty Images）

雙方近7次交手，阿根廷6勝1和，可說是一面倒佔優，勝率高達86%，而且從2010年起，墨西哥共4次在世盃對陣南美球隊，只得1和3負劣績，因此今戰「主客和」必敲阿根廷主勝。

提提你，同場過關是一種新的過關方式，球迷可以投注同一場球賽的預設過關組合。在指定賽事內有多個預設過關組合供球迷選擇，每個預設組合包含一場球賽的兩至三個賽果及賠率。提提大家，同場過關不設即場投注，亦不可以跟其他場次一同過關。