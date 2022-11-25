世盃戰記｜冠軍級強強對碰　西班牙德國料踢守「細」波

世界盃E組兩大強隊在周日火併！

德國在首輪爆冷落敗，面對西班牙肯定以防守為先，加上兩軍近6次交手5次總入球少過3球，[2.5]入球細值得博。（球賽編號：FB8028，11月28日凌晨3時開賽，NowTV 616及618台直播）



西班牙在首輪分組賽狂數哥斯達黎加7：0，4名前鋒費倫托利斯、馬高阿辛斯奧、丹尼爾奧莫、艾華路莫拉達各有進賬。雖說狂牛表現出色，但能夠大勝多少也因為哥斯達黎力實力太差勁，而且早早就開紀錄，在順景波中踢出士氣及信心。

奧莫與加維一次配合，西班牙上仗開賽早段已領先。（Getty Images）

德國上場與西班牙各走極端，面對日本就算半場領先1:0，最終卻爆大冷以1:2反勝為敗。他們在迪姆華拿因傷落選的情況下，門前把握力不足的問題表露無遺，上仗正選踢9號位的夏維斯今季於英超僅入3球，而且對上9場國際賽有8場都交白卷，難以依靠。

世界盃2022｜在F組分組賽「德日大戰」中，淺野拓磨以入球助日本反勝德國2:1。（美聯社）

再者，日耳曼軍團輸掉第1場後，面對剛攻入7球的西班牙，今役肯定踢得更小心求勝，更加重視防守，以免先失守讓在傳控俱佳的狂牛踢順景波。

費倫托利斯梅開二度，西班牙領先至4球。（Getty Images）

事實上，這2支勁旅近6次交鋒，有5次的總入球少於3球，比率達83%，至於德國今年的10場比賽，也有7次的總入球少於3球，比率也有70%。在各項數據支持下，今場開出[2.5]入球細的機會極大。

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