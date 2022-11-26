世盃戰記｜C朗拿度誓演復仇記　葡萄牙「大」破烏拉圭

周一世界盃H組爆發大戰，上輪驚險下全取三分的葡萄牙將會惡鬥悶和南韓的烏拉圭。

兩軍曾於四年前的俄羅斯世界盃碰頭，其時烏拉圭於16強以2：1淘汰葡萄牙。今回再碰頭，葡軍必去盡望報一戰之仇，藉近期火力旺盛，各項賽事近4場有3場都入3球或以上，自然要敲[2.5球]的入球大。（球賽編號：FB8032，11月29日凌晨3時開賽，NowTV 616及618台直播）



葡萄牙首輪鬥非洲的加納，雖然尾段幾乎因門將迪亞高哥斯達未有留神下被搶腳下球，但幸好未鑄成大錯，成功保住3：2勝局。

C朗與葡萄牙上屆世界盃被烏拉圭淘汰，今次碰頭志切復仇。（Getty Images）

話題人物的基斯坦奴朗拿度狀態尚算不俗，比賽中亦射入一記12碼，令他破紀錄成為史上首位連續五屆決賽周均有入球的球員。此外，祖奧菲歷斯及拉菲爾利亞奧兩位小將同樣有士哥，是役或聯手與C朗合作攻堅。

至於對手烏拉圭上輪與南韓互交白卷，其實球隊上下半場各有一次埋門中柱，未能勝出實屬不幸。上場擔正攻堅的老將蘇亞雷斯表現一般，今仗或可能換上另一位老將卡雲尼，與達雲紐斯尼聯手攻破葡軍大門。

祖奧菲歷斯是葡萄牙前線另一殺着。（Getty Images）

雙方上屆交手，當時烏拉圭以2：1勝出，正是卡雲尼個人梅開二度奠勝。再者，烏拉圭今仗必須爭取贏波保住出線希望，可以預期入球不少。

烏拉圭上場和韓國賽和，隊長高甸搏老命仍未能入球。（Getty Images）

連同早前的友誼賽及歐國聯賽事，葡萄牙近4仗有3場入球達3球或以上，開出入球「大」，因此今場值得追捧。

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