世盃戰記｜英國兄弟兵內訌　英格蘭技勝一籌無懼威爾斯

在世界盃B組次戰遭美國悶和的英格蘭，分組賽最後一戰遇上同樣來自英倫的「兄弟兵」威爾斯。

威爾斯在小組未嘗1勝，連主將加里夫巴利在上仗不敵伊朗後，也坦言要拿下出線資格已非常困難，反觀英格蘭勢要搶下首名資格，既然對上6次與威爾斯的「內訌」中全勝，讓球主客和必捧英格蘭[-1]開「主勝」。（球賽編號：FB8036，11月30日凌晨3時開賽，NowTV 616及618台直播）



B組目前形勢混亂，4支球隊都仍有機會出線。英格蘭目前以4分居榜首，緊隨其後是首戰遭他們大炒的伊朗，次戰擊敗威爾斯後獲得3分，美國2分居第3，而今場要鬥英軍的威爾斯只得1分，暫時墊底。

英軍前線攻擊點多，取分能力無容置疑。（Getty Images）

威爾斯分數上尚未出局，但得失球差大幅落後，除非今戰可以大勝英格蘭，才有機會晉級16強。不過，以威爾斯在首兩仗的攻防表現來看，對著英軍，幾乎這個可能性是零。至今唯一入球，是來自加里夫巴利對美國的12碼扳平入球，也意味在運動戰中未有建樹；防線目前失了3球，雖說上場對伊朗，10人應戰下在補時才連失兩球致敗，但對手如幸運一點，在下半場早段連番中柱的攻勢中，至少入1球，根本毋須等到最後一刻才絕殺。

英格蘭上仗被美國悶和0：0，但形勢上仍是晉級最樂觀一隊，差在會是首名或次名。王牌前鋒哈利卡尼上仗帶傷上陣，表現受到影響，但領隊修夫基應該仍會倚重這位隊長在前線領銜，如兩側的史達寧及布卡約沙卡保持勇態，速度上仍會佔得甜頭。美臣蒙特的攻中位置，則可能被菲爾科頓取代，那麼進攻節奏可能會再提升。

威爾斯隊長加里夫巴利難再當救世主。（Getty Images）

英格蘭上仗對美䫳後防在下半場早段受壓下力保不失。（Getty Images）

牌面上，英格蘭已完勝只得巴利比較可靠的威爾斯，而且兩隊近6次交手，英格蘭全勝，比率是100%，考慮到威爾斯的最後一關，還缺少停賽的軒尼斯，讓球主客和英格蘭[-1]，「主勝」可安心去馬。

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