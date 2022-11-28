世盃戰記｜利雲度夫斯基美斯射手對決　波蘭阿根廷勢演入球騷

周四世界盃C組最後一輪，阿根廷硬撼波蘭，兩大射手美斯、羅拔利雲度夫斯基都已經開齋，重拾自信，加上雙方近3次交手有2次的總入球皆超過2球，[2.5]入球大是信心之選。（球賽編號：FB8039，12月1日凌晨3時開賽，NowTV 616及618台直播）



阿根廷於首輪爆大冷被沙特阿拉伯反勝2：1，陷入出局邊緣。次輪面對墨西哥，美斯再次化身救世主，在久攻不下時轟入遠射，之後再助攻予安素費南迪斯奠定2：0勝局，以3分升上次席，今場再擊敗波蘭便能夠出線16強。

阿根廷兩球擊敗墨西哥後，掌握出線主導權，只要下輪贏波蘭就可以出線。（Getty Images）

美斯向來於世界盃腳風甚順，今次在卡塔爾2場入2球，5屆合共上陣21場攻入8球，追平已故球王馬勒當拿的數字。從數據去看，阿根廷近7場有6場的總入球超過2球，比率超過85%。

波蘭暫時以4分列榜首，今場只要賽和即可晉級，形勢大好。利雲度夫斯基上場終於取得生涯首個世界盃入球，領軍以2：0挫下沙特，而且與米利克、施連斯基於鋒線的默契不錯；在兩位高大射手的掩護下，施連斯基在10號位有更好發揮。

美斯迄今為阿根廷射入2球。（Getty Images）

利雲度夫斯基上仗射入個人首個世界盃入球，異常激動。（Getty Images）

美斯與利雲度夫斯基上仗「士哥」後都非常激動，這些入球肯定能夠大大提升埋門信心，爭取延續入球強勢。再者，兩軍近3次交手有2次的總入球皆超過2球，必取[2.5]入球大。

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