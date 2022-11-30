世盃戰記｜西班牙日本演歐亞對決　狂牛勢撞散藍武士

錯過晉級大好機會的日本，周四在世界盃E組最後一輪將要惡鬥位列榜首的西班牙。

西班牙因未確定出線資格，今戰勢拼盡全力，牌面上比較值得信賴，但日本連同上屆在內，落敗場次都不輸多過1球，可取讓球主客和日本[+1]的和局。（球賽編號：FB8043，12月2日凌晨3時開賽，NowTV 616及618台直播）



目前E組形勢，西班牙1勝1和得4分居榜首，日本與哥斯達黎加各得3分，分列2、3位，而德國只得1分墊底。

日本反勝德國，贏出國家世界盃史上最重要一仗，可惜翌仗即落敗喪失出線主動權。（Getty Images）

日本要出線，能擊敗西班牙最穩陣，打和的話，就要視乎德國與哥斯達黎加一戰的賽果，落敗就肯定無法晉級。不過，既然西班牙也未確定出線，肯定不會輕易放過日本，有關走線之說，也不太適用在這個情況。

狂牛兵團上輪與德國合演一場高水準比賽，最後1：1和局收場，整體而言，是這小組表現最對辦一隊，而且控球在腳的踢法，往往在比賽中佔有一定優勢。日本不屬硬朗型球隊，甚至踢法也是靠小組入滲為主，當與西班牙較量，就會高下立見。

日本教頭森保一排陣備受批評。（Getty Images）

再者，日本爆冷先擊敗德國後，竟不敵哥斯達黎加，由被讚變被罵，球隊上下承受巨大壓力，教練森保一的用人、調度都受到不少批評，就算今場復用三笘薰及南野拓實擔正，但球隊錯過了出線最佳機會，主動變被動，心理質素肯定及不上狂牛兵團。

西班牙世界盃首戰，7球大炒哥斯達黎加旗開得勝。（Getty Images）

西班牙首場曾大炒哥斯達黎加7球，但今場很大機會見好就收，以留力應付淘汰賽階段。兩隊20多年來唯一踢過的一場友賽，日本也只僅以0：1落敗，加上他們最近3場在世盃落敗的場次，都是僅負對手1球，包括上仗對哥斯達黎加、上屆在16強以2：3負比利時以及分組賽以0：1不敵波蘭，若嫌主客和的西班牙主勝「冇肉食」，可以考慮讓球主客和，取日本[+1]的和局，博他們只輸1球。

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