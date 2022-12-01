世盃戰記｜巴西森巴兵超班　非洲雄獅喀麥隆難逃一敗

周五世界盃E組最後一輪，已經穩奪出線席位的巴西將惡鬥喀麥隆。

上輪1：0小勝瑞士之後，巴西提早晉級淘汰賽。今場面對仍有機會爭出線的喀麥隆，雖然可能派上不少副選，但質素始終勝對手一籌，而且近5次交手贏足4次，讓球主客和捧巴西[-2]開「主勝」。（球賽編號：FB8047，12月3日凌晨3時開賽，NowTV 616及618台直播）



森巴兵團上輪面對決心死守的瑞士，最終靠卡斯米路臨完場一箭定江山，兩戰全勝提早過關。最後一戰例行公事下，估計主帥會將大幅輪換，然而即使換上加比爾捷西斯及安東尼等副選，中前場依然威力強勁，非上仗失三球的喀麥隆能擋。

李察利臣首場分組賽以一記金球破網，梅開二度。（Getty Images）

而且，巴西前兩戰不失之餘，更令對手未能取得中框射門，可見攻防同樣犀利。翻看往績，巴西與喀麥隆交手5次，巴西取得4勝1負，勝率高達80%，當中包括14世界盃分組賽大勝4：1，今仗或重溫好夢。

至於對手喀麥隆上仗在落後1：3的劣勢下，成功3：3逼和塞爾維亞，取得一分後數字上仍有機會爭出線。

巴西前線星光熠熠，但缺少尼馬下，攻得吃力。（Getty Images）

喀麥隆（左）和塞爾維亞都仍有機會出線，但較為被動。（Getty Images）

不過今仗要擊巴西絕非易事，雖然球隊整體戰力不俗，但發生奧拿拿退隊事件難免影響軍心，加上今仗要壓上爭勝，隨時被巴西把握後防空虛反輸，讓球主客和巴西開[-2]，照對主勝有信心。

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