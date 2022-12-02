世盃戰記｜16強開打　荷蘭鬥美國　開W要靠加普？

周五世界盃分組賽賽事完結後，周六馬不停蹄就開始16強的爭逐，打頭陣先有荷蘭鬥美國。

荷蘭雖然於A組以不敗姿態出線，但表現略欠說服力，不過勝在有新秀加普狀態大勇，連續三場均有士哥。而且，球隊往績上面對美國甚為佔優，近5次交手贏足4次，主客和必捧荷蘭主勝。（球賽編號：FB8101，12月3日晚上11時開賽，NowTV 616及618台直播）



荷蘭於分組賽最後一輪遇上主辦國卡塔爾，輕取對手兩球，惟當日球隊發揮亦被傳媒批評乏味。大紅人加普成為橙衣軍團為數不多的亮點，連續三場分組賽先開紀錄，而且三個入球分別是以頭槌、左腳，及右腳射入，足見其全面性，今仗亦勢成荷蘭的重要數糊人物。

加普成為史上第4名荷蘭球員世界盃連續3場有進賬。（Getty Images）

相對於美國，荷蘭的防線以及老帥雲高爾豐富的執教經驗，在淘汰賽中明顯更佔優。而且，雙方過去曾經5次交手，當中4次均由荷蘭勝出，是役亦可看高一線。

至於對手美國分組賽最後一輪面對伊朗，在必須勝出的情況下，靠基斯甸普列錫一箭定江山，搶走B組的次名。球隊今屆表現甚具朝氣，與其平均年齡只得25.2歲不無關係，美國球員的活力，或會讓荷蘭不易應付。

荷蘭的防線以及老帥雲高爾豐富的執教經驗，在淘汰賽中明顯更佔優。（Getty Images）

普列錫（藍衣）為美國前線尖刀。（Getty Images）

不過，淘汰賽還是更講求經驗及臨場應變，美國作為一支年輕球隊難免較吃虧，加上整體實力始終不及荷蘭，預計荷蘭可在90分鐘內解決對手，取得8強席位，主客和推介主勝。

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