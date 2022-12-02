世盃戰記｜拉舒福特上力　英格蘭可贏塞內加爾殺入8強

卡塔爾世界盃進入16強，英格蘭在周日遇上塞內加爾。

在拉舒福特腳風大順下，入球有保證，加上近3次鬥非洲隊全勝，主客和英格蘭主勝值得信賴。（球賽編號：FB8104，12月5日凌晨3時開賽，NowTV 616及618台直播）



英格蘭在B組次輪僅和美國後，表現飽受批評，但於最後一輪立即作出調整，最終大炒威爾斯3:0，以2勝1和7分奪得首名出線資格。他們合共轟入9球，平均每場攻入3球，而且火力強勁的同時，有2場都保持清白身，防線穩健。

拉舒福特漸漸上力，成為英軍重要取分之匙。（Getty Images）

拉舒福特上仗梅開二度，於世界盃已經累積3球，獲名宿舒利亞力撐於今場擔正。事實上，福仔今季於曼聯翻生，綜合球會及國家隊賽事，近9場攻入6球，就連三獅領隊修夫基也盛讚：「與去年夏天歐國盃時相比，他是另一個人。」

另外，射手哈利簡尼雖然未在今屆取得入球進帳，但多次為隊友獻助攻，狀態其實不差，加上布卡約沙卡、史達寧、菲爾科頓甚至加利殊等，都在今屆已「開齋」，點點開花，進攻十分具看頭。

三獅兵團鬥非洲隊的表現向來不錯，近3次錄得全勝，勝率高達100%。（Getty Images）

塞內加爾於A組以2勝1負次名出線，整體表現未算太過出色。在沙迪奧文尼因傷落選的情況下，他們的進攻火力不算銳利，而且防守麻麻，3場分組賽便失了4球，所有失球都在下半場出現，可見體力及集中度有問題。

塞內加爾3場分組賽失了4球，所有失球都在下半場出現，球隊體力及集中度有隱憂。（Getty Images）

雖然英格蘭與塞內加爾從未交手，但三獅兵團鬥非洲隊的表現向來不錯，近3次錄得全勝，勝率高達100%，當中包括今年3月友賽向科特迪瓦派出3蛋，上屆世盃又在分組賽贏突尼西亞，今場必可維持對非洲球對的良好紀錄，乘勇擊破塞內加爾，主客和可取主勝。

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