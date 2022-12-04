世盃戰記｜日本藍武士勇銳　力抗格仔兵克羅地亞開「半和」

在世界盃分組賽奇蹟獲首名的日本，16強會遇上上屆亞軍克羅地亞。

如信淘汰賽，各隊會略為保守，加上對賽往績方面，日本與克羅地亞近2次交手半場皆打和，半場主客和再追半和也言之成理。（球賽編號：FB8105，12月5日晚上11時開賽，NowTV 616及618台直播）



日本神奇地在世盃E組最後一戰，趁對手西班牙在下半場開賽早段有輕敵之嫌，約3分鐘時間內連入兩球，最後成功以2：1反勝，更力壓對方取得小組首名資格，闖入16強。

日本上仗熱血反勝入球，來自田中碧。（Getty Images）

日本晉級過程驚險得像坐過山車，如同對西班牙一樣的劇本，首戰也是反勝德國，但次戰不敵哥斯達黎加，差點葬送大好形勢。結果比過程重要，日本如今已入淘汰賽，不想像上屆一樣16強止步，後防必小心部署，而上場從四後衛變三中堅陣式，在球員補位方面比小組頭兩仗更好，預計教練森保一經過分組賽因變陣太誇張，差點出事，受到輿論壓力，今戰可能會維持上仗的3-4-3陣式。

克羅地亞在世盃F組次名出線，連同最後一戰與比利時0：0握手言和，3場分組賽僅在對加拿大時失了1球，足見防線有保證。

莫迪歷在淘汰賽階段擅長調整比賽節奏，保留一定體力。。（Getty Images）

骨幹球員如莫迪歷、高華錫及比列錫等，上屆世盃帶領克羅地亞入決賽，深知應付淘汰賽的秘訣，加上正選平均年齡高達29歲以上，肯定會調整比賽節奏，保留一定體力。正常來說，格仔兵沒理由會在上半場採取急攻，除非日本放開懷抱打，但這個機會在淘汰賽絕對不大。

森保一連接了兩代日本足球的悲喜記憶，今屆志切打入8強。（Getty Images）

兩隊近2次交手，半場皆打和，再看看兩隊近期在各項賽事的走勢，克羅地亞近8場6次開「半和」，日本近8場也5次開「半和」，意味這場淘汰賽，捧「半和」有跡可循。

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