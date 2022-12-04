世盃戰記｜狂牛西班牙火力強勁　撼摩洛哥誓搶第一隊入球

西班牙在周二卡塔爾世界盃16強硬撼摩洛哥，他們對上5場皆率先破門，加上艾華路莫拉達腳風順，第一隊入球敲西班牙有理。（球賽編號：FB8107，12月6日晚上11時開賽，NowTV 616及618台直播）



西班牙在E組最後一輪爆大冷以1：2不敵日本，只能夠以1勝1和1負4分次名出線。不少球迷都認為狂牛兵團刻意落敗以踢走德國，同時走線以避開克羅地亞及巴西，事實上，他們上仗領先日本後，的確踢得慢不經心。

西班牙的奧莫上場在前線竄擾，為球隊鋒線起極大作用。（Getty Images）

進入16強，西班牙肯定打醒十二分精神，希望早早入局取得優勢。他們近5場全部都率先入球，而且當中有3場早在13分鐘內便破網，鋒線非常有效率。射手艾華路莫拉達腳風大順，3場入3球，有2次皆為西班牙先開紀錄，表現出高度集中，另外3名鋒將馬高阿辛斯奧、費倫托利斯、丹尼爾奧莫都已開齋，進攻點極多。

摩洛哥令人意外地力壓克羅地亞、比利時，奪得F組首名資格。面對來勢洶洶的西班牙，這支北非球隊肯定先求穩守，不會搶攻，只是中堅阿古特今季在韋斯咸傷多過踢，上仗更擺烏龍，右閘阿舒拉夫偏向進攻，或成漏洞。

莫拉達最近腳風順，上仗小禁區輕鬆建功為球隊先開紀錄。（Getty Images）

摩洛哥球星薛耶治。（Getty Images）

西班牙在今屆世界盃表現穩健，以9球成為火力最強的球隊，面對不太進取的摩洛哥，勢必率先士哥，開出第一隊入球。

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