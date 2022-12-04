香港劍擊公開賽｜何思朗歐倩瑩封王稱后　佩劍隊落實新教練上任

香港劍擊公開錦標賽男女佩項目在周日（4日）於亞洲博覽館舉行，最終由何思朗與歐倩瑩封王稱后，前者衞冕後感慨表示，把冠軍獻給即將離隊的佩劍總教練馬基素。



何思朗於小組賽以4勝2負晉身正賽，首輪輪空後先擊敗中華台北劍手Bang Yu Lee，再接連淘汰陳智軒、許世賢和周頌羲闖入決賽，與4強以15：11勇挫上屆亞軍羅浩天的任俊霖爭冠。

何思朗領先6：2，一度被任俊霖追平6：6，幸關鍵時刻頂住壓力，終以15：11取勝。 獲勝一刻何思朗一如以往仰天咆哮，今次更做出葡萄牙球星C朗拿度的招牌慶祝動作「SUIII」，難掩興奮。

勝利一刻，何思朗激動咆哮。（鄭子峰攝）

接受訪問時，有趣的他急不及待說：「你問我冠軍有咩意義吖。」再感慨解釋：「這個冠軍對我意義重大，好想把它送給我的教練馬基素，由我16歲到現在，都是他教我的。」他頓了頓：「這隻手是他給我的，劍擊的成就都是他給我的，是我最重要的一個人。」

香港佩劍隊明年將有韓國籍奧運級教練加入，就是曾領韓國男佩奪2012奧運團體金牌的Lee Wook Jae，這意味馬基素即將離隊。思朗坦言劍擊生涯經歷的高高低低都有馬基素陪伴：「鼓勵我、罵我、『串』我，我們好親，他像父親一樣，高低潮都跟我一起，日常生活也會分享，好感謝他。」思朗雖然不捨恩師，也期待新教練帶來衝擊，「新教練是奧運級數，能嘗試不同東西，也是好事」。

何思朗於決賽與任俊霖爭冠。（鄭子峰攝）

何思朗於決賽與任俊霖爭冠。（鄭子峰攝）

本地排名第一的羅浩天四強下馬，他指近期狀態不理想，「感覺像引擎啟動中，希望打更多比賽提升狀態」，阿天亦期待新教練來臨，「等了很久，有個轉變。聽說新教練之前教日本隊，他的訓練『好甘』，自己會準備好體能」。

羅浩天指明年首要目標放在亞運，「由上年開始注意力已經在亞運，盡量提升自己狀態，希望亞運不要再出現入局慢的問題。」

歐倩瑩於女子佩劍決賽擊敗薛雅齊封后。（鄭子峰攝）

歐倩瑩於女子佩劍決賽擊敗薛雅齊封后。（鄭子峰攝）

歐倩瑩助小將備戰亞運

女佩方面，香港「一姐」歐倩瑩、薛雅齊、朱詠翹及馬暤孜闖入4強，最終歐倩瑩在大部分時間領先下，以15：12擊敗薛雅齊衛冕。四強中3名均是本地排名前列的年輕港將，33歲的歐倩瑩坦言明年9月杭州亞運前，要協助培訓新生代如朱詠翹、薛雅齊，備戰她們生涯第一個亞運會，力爭佳績。