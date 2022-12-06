世盃戰記｜8強開打穩守行先　荷蘭阿根廷踢守「細」波？

休息兩日，世界盃8強開打，周五尾場上演焦點大戰荷蘭惡鬥阿根廷。

兩隊於分組賽表現同樣欠缺說服力，但經調整後漸入佳境，越見強隊本色。不過，近年兩雄相遇入球甚少，近6次交手有多達5次總入球少過3球，是役敲[2.5球]的入球細。（球賽編號：FB8110，12月10日凌晨3時開賽，NowTV 616及618台直播）



阿根廷16強遇上澳洲，雖然戰情未如想像般輕鬆，但仍在美斯帶領下2：1戰勝對手晉級。至於荷蘭在右翼衛杜費斯射入2球兼交出一次助攻下，最終亦以3：1擊敗美國，順利晉身8強。

美斯的頂級發揮，助阿根廷晉8強。（Getty Images）

雖然過往兩隊均出產不少世界級射手，但有趣的是雙方交手往往未見太多入球。翻看往績，雙方近6次交鋒有5次總入球少過3球。另外，雙方的最近5次交手中，有4次半場打和。

過去兩隊不時於世界盃賽場相遇，最近一次則是在14年巴西世盃4強，其時雙方經過120分鐘激戰後打成0：0，最終阿根廷靠射贏12碼打入決賽。當場比賽荷蘭的教練正是雲高爾，可見他對抵擋阿根廷進攻有一定心得。

荷蘭在2014年4強互射12碼不敵阿根廷，當時教頭也是雲高爾。（資料圖片）

迪比成為荷蘭今屆秘密武器。（Getty Images）

觀乎上仗對美國，橙衣軍團亦是以穩守行先，把握機會打反擊，今仗極有可能沿用此戰術鬥阿根廷，加上淘汰賽緊張氣氛，戰情可能極為膠着，入球細可期。

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