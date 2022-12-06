世盃戰記｜英格蘭法國8強大戰　三獅可偷雞「先入波」？

世界盃8強4場大戰，球迷最引頸以待的，必然是法國火拼英格蘭。

法國爭取衛冕，晉級之路現霸氣，但英格蘭一樣表現對辦，甚至今屆累積入球更多，點點開花防不勝防，而且兩隊近3次交手，英軍都先入球，第一隊入球不妨先敲英格蘭。（球賽編號：FB8112，12月11日凌晨3時開賽，NowTV 616及618台直播）



法國與英格蘭一樣，在小組首名出線，而法國在16強以3：1淘汰波蘭，英格蘭另一邊廂則以3：0大勝塞內加爾，同樣以具說服力的演出闖入8強。

英格蘭清風送爽3球擊敗塞內加爾，昂然進入8強。（Getty Images）

法國迄今4場比賽入9球，但連同對波蘭一仗在尾段失12碼，至今有3場賽事都有失球，當中分組賽首戰對澳洲就在開賽9分鐘先失守，後才反炒對手4：1。英格蘭4仗踢罷失2球，都是在首戰大勝伊朗6：2一仗所失，即最近3場比賽，大門都未有再被轟破。

不過，法國進攻線上，基利安麥巴比與基奧特都正值勇態，特別是前者，今屆已入5球，在射手榜帶出，相信英格蘭要再保不失有難度。不過，如單純用數字來看，英格蘭4仗入12球，火力更猛，且入球分佈廣，布卡約沙卡與今屆扮演後備殺手的拉舒福特，暫時有3球進賬，而哈利卡尼、菲爾科頓、史達寧、祖迪比寧咸、佐敦軒達臣及基亞利殊，統統都已「開齋」。

英格蘭4仗入12球，入球火力猛，近3次交手都是由英軍先打破僵局。（Getty Images）

對塞內加爾一仗，卡尼終於取得今屆首球，去年的歐國盃賽事，他也是在淘汰賽才爆發，而且現時已「升級」為一名能傳擅射的前鋒，懂得回後為隊友鋪橋踏路，才令對手更難防範。相比法國的進攻焦點，主要在麥巴比身上，英格蘭可能更有利先取得入球。

法國麥巴比狀態正值巔峰。（Getty Images）

既然對賽往績也顯示，近3次交手都是英軍先打破僵局，第一隊入球，英格蘭比法國更值捧。

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