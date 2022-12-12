世盃戰記｜阿根廷克羅地亞 　留前鬥後半場獻細？

世界盃4強在本港時間周二深夜展開，首仗由阿根廷硬撼克羅地亞。雙方都非搶攻型球隊，而且近5次交手有4次半場總入球少過2球，今場必捧[1.5]半場入球細。（球賽編號：FB8113，12月14日凌晨3時開賽，ViuTV 99台、NowTV 616及618台直播）



阿根廷在16強一度領先荷蘭2 ：0，在完場前突然崩潰，被連追兩球逼和2：2，幸好最終仍憑互射12碼過關，史上第5次殺入4強。雖然這場比賽在90分鐘內有4個入球，但其實踢至30多分鐘才出現首次中目標攻門，足證阿根廷進攻乏力。

阿根廷互射12碼勝荷蘭，晉級世界盃4強。（Getty Images）

事實上，阿根廷的組織能力非常差勁，在迪馬利亞受傷後便弱上加弱，只得美斯單天保至尊。在今次世界盃的5場比賽裏，他們全部半場總入球皆少於2球，比率高達100%。

克羅地亞同樣慢熱，5場有4場半場總入球皆少於2球，當中更有3場在90分鐘內踢成0：0。格仔軍團在淘汰賽的心態十分明顯，就是先求不失，就算面對實力較弱的日本也一樣，憑經驗「慢煮」對手。何況門將利華高域上身，不僅連續2次互射12碼合共撲出4球，上輪面對巴西便於比賽時作出8次救球，非常難破，若守和對手再次互射12碼，絕對有利。

克羅地亞連續兩屆晉級世界盃4強。（Getty Images）

縱有美斯坐陣，今屆世界盃的5場比賽，阿根廷全部半場總入球皆少於2球，比率高達100%。（Getty Images）

兩軍近5次交手4次半場總入球少過2球，包括上屆世界盃克羅地亞就算贈予阿根廷3蛋，半場也僅踢成0：0。身處4強，雙方肯定怕輸更小心應戰，[1.5]半場入球細穩開。

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