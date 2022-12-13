世盃戰記｜法國摩洛哥演歐非大戰　高盧雄雞降「摩」有法

周三深夜世界盃另一場4強戰，大黑馬摩洛哥將會挑戰衛冕的法國。

淘汰賽階段，摩洛哥連勝西班牙及葡萄牙兩支勁旅，但準決賽面對經驗十足的法國，對方最近9場決賽周比賽贏足8場，可見實力之強大，讓球主客和仍然信賴法國，[-1]開「主勝」。（球賽編號：FB8114，12月15日凌晨3時開賽，ViuTV 99台、NowTV 616及618台直播）



法國上輪大戰英格蘭，雖然形勢未算佔優，但靠祖亞文尼的漂亮遠射，以及基奧特頭槌建功力克強敵。

基沙文墮後一格的踢法，成為法國的中場發電機。（Getty Images）

今屆賽事，法國除了當紅炸子雞基利安麥巴比表現出色外，基沙文與基奧特亦同樣值得一讚。前者轉型中場鋪橋搭路，暫時為今屆賽事助攻王；後者更是在決賽周中，取代亨利成為隊史射手王，功不可沒。

法國最近9場決賽周比賽贏足8場，對突尼西亞吞敗亦只因屬例行公事，未有去盡。翻看上屆球隊爭冠的過程，淘汰賽保持全勝姿態，今仗亦有力再贏爭衛冕。

法國眾志成城，力爭衛冕。（Getty Images）

至於摩洛哥靠絕佳防守，連斬「雙牙」，不少球迷寄望這支北非雄獅續創奇蹟。球隊雖然至今4對歐洲球隊未失一球，但畢竟法國實力更勝一籌。

列格古領摩洛哥連過數關，歷史性打入世界盃4強，面對法國將是真正考驗。（Getty Images）

而且，過去兩輪不惜氣力奔跑防守的策略，似乎令球隊傷疲盡起，實力難免打折扣，恐在4強止步，讓球主客和照取法國 [-1]「主勝」。

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