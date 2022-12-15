世盃戰記｜克羅地亞大戰摩洛哥　季軍戰勢演入球騷？

卡塔爾世界盃周六上演季軍戰，克羅地亞與摩洛哥在4強同樣因體能下跌，防守現漏洞，加上近11屆季軍戰有10次總入球超過2球，今場勢延續傳統，必取[2.5]的入球大。（球賽編號：FB8115，12月17日晚上11時開賽，ViuTV 99台、NowTV 616及618台直播）



克羅地亞在躋身4強前，5場失3球，但剛戰被阿根廷蹂躪防線，大敗0：3，只能夠踢季軍戰。由於奪標無望，克軍今場勢必大幅輪換，讓副選球員能夠在場上感受一下世界盃的氣氛，更重要的是累積經驗。

克羅地亞今場隨時大幅輪換，讓副選球員能夠在場上感受一下世界盃的氣氛。（Getty Images）

射手般奴柏高域、翼鋒尼高拉華錫有望擔正，當中般奴柏高域在8強面對巴西便曾後備入替，於加時射入追平一球，足證質素及狀態不錯，令克軍就算半力出擊，火力也得以維持。

摩洛哥以堅固防守成為最強黑馬，但防線在4強突然崩潰，多次犯錯，最終以0：2不敵法國。中堅羅曼沙斯上仗因傷提早退下火線，今場勢必避戰，由於這支非洲球隊的陣容深度平平，輪換後肯定影響戰力，防線相信是重災區。

般奴柏高域（右一）在8強曾射爆巴西，今仗極有機會正選上陣。（Getty Images）

列格古領摩洛哥連過數關，歷史性打入世界盃4強，季軍戰無論勝負已為國家寫下新章。（Getty Images）

由於季軍戰的重要程度不高，球隊向來都可以開放地踢，經常上演入球騷。近11屆世界盃季軍戰，當中便有多達10次的總入球超過2球，比率高達90%，[2.5]的入球大非常穩陣。

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