世盃戰記｜美斯最後探戈　冠軍戰阿根廷迎法國　勢搶閘先入波？

經過29日的爭逐，周日卡塔爾世界盃將上演終極一戰，法國大戰阿根廷爭奪大力神盃。

今場決賽焦點必在球王美斯身上，這位35歲的阿根廷隊長今屆6場世盃比賽有4場為球隊先開紀錄。同時，雙方過往近5次交戰，有多達4次由阿根廷先入球，今仗「第一隊入球」捧阿根廷。（球賽編號：FB8116，12月18日晚上11時開賽，ViuTV 99台、NowTV 616及618台直播）



阿根廷3：0擊敗克羅地亞後，美斯已經證實周日的決賽將為他個人最後一場世界盃比賽。這位球王今屆表現出色，截至現時已經射入5球兼交出3次助攻，今仗勢必與上仗梅開二度的艾華利斯成為法國防線心腹大患。

美斯最後一場世界盃比賽，沒有理由不看吧！（Getty Images）

今屆賽事阿根廷前6場比賽均為先開紀錄一方，其中多達4場由美斯射入第一球，是役亦不妨先敲美斯的「首名入球」。

至於法國，則將挑戰成為自62年的巴西後，史上第3支衛冕世界盃的球隊。球隊今屆沿用4年前防守反擊的打法，靠前場三子基利安麥巴比、基奧特及基沙文的能力解決對手。

法國眾志成城，力爭衛冕。（Getty Images）

阿根廷今屆已經獲得4個12碼，而美斯亦多達4次為阿根廷射入第一球。（Getty Images）

不過，法國今屆防守未算太穩，6場比賽中有多達5場有失球，直至剛剛在4強2：0淘汰摩洛哥一仗，才得以保持清白之身，而且對波蘭及英格蘭兩戰均被罰12碼，面對今屆已經獲得4個12碼的阿根廷，隨時可能再輸12碼，「第一隊入球」要捧阿根廷。

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