空手道亞錦賽｜劉慕裳煞科日摘銀完結2022　港隊2銀4銅謝幕

亞洲空手道錦標賽今天（20日）落幕，「世二」劉慕裳在女子個人形決賽不敵日本的大野光，為港隊增添一銀，港隊以2銀4銅完成今次賽事。

劉慕裳從2020年起連續12個賽事皆有獎牌落袋，2022年則以4個亞軍和2個季軍作結。



港隊連日來已憑招俊然、曾栢賢、鄧宇軒、何佳恩、曾綺婷、周曦活、蔡韻瑜奪得1銀4銅，煞科日有劉慕裳出戰個人形決賽，她面對日本勁敵大野光，使出歷史悠陀的套拳「八步連」，取得25分，大野則取得25.68分，劉慕裳奪得銀牌後，港隊以2銀4銅完成今次亞洲錦標賽，也是眾將2022年最後一個賽事。

（空手道總會提供）

總結劉慕裳2022年戰績，她從今年2月的K1超聯摘下銅牌開始，一直有牌落袋，更是自2020年起每個賽事必有收穫，近日世界排名更升上第二，創出個人新高。她的2023年目標，將是世界錦標賽及杭州亞運。

劉慕裳連續12個比賽戰績：

2020年2月 K1超聯 銅牌

2020年3月 K1超聯 銅牌

2021年5月 K1超聯 銀牌

2021年8月 東京 銅牌

2021年11月 世錦賽 銅牌

2021年12月 亞錦賽 銅牌

2022年2月 K1超聯 銅牌

2022年4月 K1超聯 銀牌

2022年5月 K1超聯 銀牌

2022年7月 世界運動會 銅牌

2022年9月 K1超聯 銀牌

2022年12月 亞錦賽 銀牌

