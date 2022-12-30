2022行山意外回顧｜至少27宗致命事故　珠寶大王命喪高危黑點

2022年的致命行山意外再創新高，至少27人行山發生意外喪命。死者有二十來歲的年輕人，亦有經驗豐富的行山發燒友；有的行澗綑邊，高處墮下，有的炎夏登山，懷疑中暑；有的忽視惡劣天氣警告，遭遇洪水雷擊。

回顧過去一年的行山意外新聞報道，西貢的蚺蛇尖及大嶼山的鳳凰山，在2022年發生過兩次致命行山意外；本身已被列為高危地點的摩天崖及獅子山頂，今年再添亡魂。



獅子山頂是其中一處郊野公園曾發生致命及嚴重意外的高危地點。（顏銘輝攝/資料圖片）

【1】在1月，一名24歲男子與友人在西貢行山，至西灣路近吹筒坳暈倒，由飛行服務隊送院搶救不治。據消息稱，男事主患有心臟病多年。

24歲青年西貢行山暈倒 送院不治

吹筒坳的山徑四通八達，有村徑接駁西灣亭及大浪西灣，還有山徑上西灣山往浪茄。（顏銘輝攝/資料圖片）

【2】在1月，一名64歲男子在大嶼山的靈會山行山時不適昏迷，朋友報警求助，飛行服務隊送院搶救不治。

行山意外｜64歲行山男靈會山暈倒 直升機送院搶救不治

【3】在1月，一名63歲男子在港島行衛奕信徑，在近孖崗山不適暈倒，途人報警，由飛行服務隊送院搶救不治，他送院時由自動心外壓機協助急救。

一日兩宗行山猝死 大嶼山舂坎角兩男昏迷送院亡

有男子行山暈倒，途人發現報警，惟直升機將他送院後證實不治。（資料圖片）

【4】在2月，一名41歲外籍男子在大嶼山老虎頭郊遊徑行山時，於樓梯跌倒後暈倒，途人發現報警，由飛行服務隊送院搶救不治。

大嶼山外籍男行山跌倒昏迷 直升機送院後不治

男子送院時需進行心外壓急救。（資料圖片）

老虎頭位於愉景灣，是香港最高的「虎」山。（顏銘輝攝/資料圖片）

【5】在2月，一名32歲女子疑被朋友失約後獨自去行山，失去聯絡，家人在她失蹤兩日後報警。救援人員在她失蹤3日後，於港島大浪灣海邊發現她多處受傷，其後證實她死亡。

32歲女被「放飛機」獨行山失蹤 大浪灣尋回遺體 胞弟哀慟認屍

民安隊人員游繩到大浪灣後發現女死者。（陳浠文攝/資料圖片）

【6】在2月，一名71歲男子與家人到東龍島行山，其間22歲繼女在岸邊拍攝風景時疑被大浪擊中墮海，他跳海救女遇溺而亡，女兒獲救受輕傷。

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【7】在3月，一名75歲男子被發現倒斃於將軍澳鴨仔山，懷疑他行山其間不適暈倒，失救而亡。

將軍澳鴨仔山男子昏迷 當場不治

警方到場調查。（劉漢櫂攝/資料圖片）

【8】在4月，一名34歲女子被發現伏屍西貢撿豬灣的石灘上，頭部有傷痕，懷疑行山時失足從高處墮下而亡。

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【9】在4月，一名54歲男子與友人到「乾塘」的下城門水塘行山，懷疑在上落水塘底部的期間，失足從崎嶇的斜崖上墮下，由飛行服務隊送院搶救不治。死者為藝人關詠荷的弟弟。

男子遊下城門水塘 失足墮30米山坡重傷身亡

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【10】在4月，一對七旬夫婦在將軍澳小夏威夷行山，懷疑失足滑倒，一同墮進水潭，其中70歲的丈夫由飛行服務隊送院搶救，在意外後兩日不治。

七旬夫婦將軍澳小夏威夷瀑布墮潭 丈夫搶救兩日後終告不治

將軍澳小夏威夷瀑布。（顏銘輝攝/資料圖片）

【11】在6月，一名64歲任職保安的男子被發現倒斃在大嶼山鳳凰山的倒腕崖，相信他在行山期間意外墮崖。

64歲男保安大嶼山失蹤一周 倒腕崖發現遺體 疑行山期間墮崖

失蹤男子郭志賢（64歲）。（警方提供）

【12】在6月，一名87歲男子在青衣青華苑後山行山時受傷，致電孫女求救，但之後失去聯絡，救援人員在6日後發現其遺體。

老翁青衣行山失蹤6日 救援人員今尋回遺體

警方曾以視訊通話方式聯絡老翁，希望能了解其身處位置。（Facebook青衣街坊吹水會圖片）

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【13】在6月，一名52歲女子與友人在黃色暴雨警告下出發行山，沿橫涌石澗上溯。期間天文台改發紅色暴雨警告，該女子疑遭洪水沖走。救援人員翌日發現她的遺體。

紅雨下行山婦「龍珠瀑布」游泳遭洪水沖走 今晨發現女事主遺體

消防攀山拯救隊等搜救人員，於集水區對上約300米石澗發現一具女性遺體，證實為失蹤的楊碧英。

【14】在6月，一名62歲任職地產代理的男子與多名友人到西貢橫洲橫洲角洞綑邊，懷疑從懸崖墮海，同行人士報警，飛行服務隊將他救起，送院搶救不治。

綑邊遊奪命｜死者為行山發燒友 生前任地產代理

【15】在7月，天文台發出雷暴警告期間，一名23歲男子與數名友人到沙田的女婆山行山，期間疑被雷電擊中昏迷，同行友人報警，飛行服務隊將他送院搶救但不治。

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【16】在7月，一名任職巴士站長的60歲男子，帶同患有自閉症的13歲兒子到大嶼山鳳凰山行山。天色入黑，行至西狗牙時，父親突然感到不適，坐在休息，兒子則獨自繼續行。翌日早上，行山人士分別在西狗牙及昂坪心經簡林發現兩人，父親離世，兒子受輕傷。

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西狗牙的入口處。（李琬瑩攝／資料圖片）

【17】在7月，一名33歲印傭與友人到元朗雞公嶺行山，她行得較快，拋離友人獨自上路，但友人在下午發現她倒臥地上，懷疑中暑，其他行山人士報警，飛行服務隊將她救起但不治。

印傭雞公嶺行山疑中暑 由直升機救起不治

【18】在7月，一名52歲男子與友人從西貢北潭坳起步上蚺蛇尖，中午抵達山頂後，他懷疑中暑，向友人表示不適，休息期間暈倒。當時天氣酷熱及暴曬。同行友人報警，飛行服務隊將他送院，搶救後不治。

酷熱天氣警告下 西貢蚺蛇尖行山男疑中暑 昏迷送院亡

位於西貢的蚺蛇尖。（顏銘輝攝/資料圖片）

【19】在7月，一名54歲男子相信是前往清水灣刀片脊行山，失去聯絡。其妻在黃昏報警，救援人員在酷熱下於清水灣郊野公園一帶搜索多日，5日後找到在大嶺峒一帶尋獲其遺體。

西貢行山男趙耀燊失蹤6日 救援人員尋回遺體

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【20】在8月，一名59歲男子與多人到大嶼山南大嶼郊遊徑行山，在下午突然暈倒。救援人員到場為他急救，再由飛行服務隊送院搶救不治。

酷熱天氣警告下 大嶼山行山男昏迷 直升機送院不治

【21】在8月，一名68歲男子與多名友人到西貢小島沙塘口山甕缸灣行山，他意外失足，在約50米高的懸崖墮下。飛行服務隊接報，將他救起，送院搶救不治。

西貢甕缸灣老翁墮崖昏迷 直升機救起送院亡

【22】在9月，一名36歲男子在獅子山近獅頭位置墮崖，救授人員在晚上搜索了個多小時，在崖下約80米的斜坡發現他的遺體。

獅子山行山男墮崖 救援人員尋獲證實死亡

救援隊伍在獅子山公園集合後展開拯救，直升機在山頂上空盤旋搜索。（林振華攝/資料圖片）

【23】在9月，一名65歲任職珠寶商人的男子，與多名友人到大嶼山彌䃟石澗行山，行至「意外黑點」摩天崖時墮下昏迷。飛行服務隊應召到場搜救，將他送院，可惜搶救後不治。

大嶼山彌䃟石澗摩天崖行山男墮下昏迷 直升機送院不治

大嶼山彌䃟石澗摩天崖墮下身亡 死者為珠寶大王盧仲輝

【24】在11月，一名年約60歲的男子被發現在牛池灣豐盛街對開的一處山頂昏迷不醒，被人發現，救援人員將他送院搶救但不治。

行山友牛池灣暈倒 送院搶救不治

【25】在11月，一名57歲男子與數名友人去行西貢的蚺蛇尖，他在上山頂途中突然暈倒，同行友人報警，飛行服務隊將他救起，送院後不治。

中年漢西貢蚺蛇尖行山間昏迷 飛行服務隊直升機送院搶救不治

【26】在12月，一名64歲男子與妻子行山，行至衛奕信徑第三段近桅夾石嶺突然暈倒，飛行服務隊奉召到場，將他救起送院不治。

六旬行山客昏迷衛奕信徑 退休消防助急救 惜送院不治

【27】在12月，一名61歲任職校工的男子，帶患有中度智障及自閉症的18歲兒子到西貢行山失蹤，有行山人士懷疑在石屋山見過兩人。救援人員翌日在蛇石坳附近找到兩人，父親昏迷，送院搶救不治，而兒子則無大礙。

父子行山失蹤｜球伯偕臻臻西貢深涌灣尋回 子清醒父昏迷正帶落山

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在近5年，《01體育》都會總結每年行山意外的報道，其中致命行山意外由2017年的13宗，升至2020年的19宗。隨疫情襲港，愈來愈多市民喜歡到郊外行山，意外數量亦跟住上升。在2021年，至少23名行山人士命喪山上，到今年再升至27人。

若以年齡分析，最年輕的死者是23歲，年紀最大的是87歲。在今年行山意外的死者當中，60至69歲的年齡層佔比最高，有10人，其次是6人的50至59歲，30至39歲以及70歲或以上各有4人。

從狗牙嶺登鳳凰山。（顏銘輝攝/資料圖片）

致命行山意外的地點分佈全港各地，全港第二高山峰鳳凰山的險地西狗牙及倒腕崖各添亡魂，三尖之首的蚺蛇尖亦有兩人暈倒喪命。蚺蛇尖及狗牙嶺本身也是郊野公園曾發生致命及嚴重意外的高危地點之一。在那些高危地點中，彌䃟石澗的摩天崖及獅子山山頂今年各有一宗致命意外。

今年有3宗在外島的致命意外，有人為救女在東龍島跳海遇溺，有人在甕缸灣墮崖，亦有人在橫洲綑邊時墮海。石澗方面，彌䃟石澗以外，小夏威夷瀑布及橫涌石澗都出過致命意外。

致命行山意外的類型主要是高處墮下以及暈倒昏迷，亦有些是行山人士忽視惡劣天氣警告遇難，例如有人在雷暴警告下行高地遭雷擊，有人在暴雨警告下行澗而被洪水沖走。

按月份計，夏天行山「出事」的人數最多，其中7月是致命意外最多的月份，有5人命喪，而在6月亦有4人行山發生意外而亡；至於1月、2月及4月各有3人。

在致命行山意外中，有的是獨行，有的是兩人行，亦有的是一大班人。結伴同行的個案中，救援人員大多都能即日抵達現場，盡快施救，而獨行的個案有的要在多日後才找到事主。值得一提，今年有兩宗爸爸帶同自閉症兒子行山的意外，未能即日搜救到，最後都是父親離世而兒子無大礙。

除了致命行山意外，今年有宗行山失蹤的個案，58歲女子林小儀在9月14日離開粉嶺寓所後失去聯絡，懷疑到粉嶺蝴蝶山一帶行山，但至今仍未找到她的下落。

58歲女子林小儀疑粉嶺行山失蹤逾半個月 多部門連日登山搜索未果

失蹤58歲女子林小儀。（網上圖片）

今年至少有兩宗誤食野菜野菇中毒的個案，有一位52歲女子在獅子山一帶遇上一名行山人士給予她野生菇類，她煮食後不久出現發冷、嘔吐、腹瀉等症狀。有兩名年逾六旬的男子到西貢担柴山行山，採摘野生植物並各自返家用煲湯，飲用後出現暈眩、心悸、氣促及視力模糊等症狀，懷疑誤食斷腸草。

菇類有不少種類，衞生署呼籲市民切勿採摘野生菇類進食。（資料圖片）

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