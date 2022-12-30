英超特攻｜除夕狂歡　曼城對賽往績贏晒　迎愛華頓穩開W

衛冕之師曼城在除夕迎戰愛華頓，藍月亮近10次交手全勝，現時又狀態大勇，今役勢必在主場開派對，拿下勝仗。（球賽編號：FB5904，12月31日晚上11時開賽，NowTV 621台直播）



世界盃過後，曼城獲得兩連勝，先在英聯盃主場以3：2力克利物浦，再於英超輕取列斯聯3：1，合共轟入6球，火力有目共睹。事實上，他們在15場便取得43球，屬於聯賽之冠，當中有多達30球在8場主場獲得，非常厲害。

夏蘭特上場梅開二度。（路透社）

艾寧夏蘭特所屬的挪威國家隊未能征戰卡塔爾世界盃，獲得充份休息下，於球季重開後延續超高入球率，2場合共斬獲3球，初戰英超便於14場入20球，成為史上最快達到這個入球數目的球員。夏蘭特身邊的奇雲迪布尼、基亞利殊雖然在世界盃表現麻麻，但回歸藍月亮立即生龍活虎，頻頻交出助攻。

有別於曼城的強勢，愛華頓於重開後立即吞敗，主場以1：2遭狼隊絕殺，在英超已經連輸3場，僅入1球，場場失2球或以上，領隊林柏特的帥位岌岌可危。拖肥在客場的表現更軟弱，連續5場不勝之餘，僅曾在英聯盃士哥。

曼城在世界盃後狀態大勇，聯賽盃淘汰了利物浦。（Getty Images）

愛華頓上仗對狼隊補時階段失守，全失3分。(GettyImages)

從狀態及戰鬥力去看，曼城絕對可以看高一線，就算在往績方面同樣佔盡優勢，藍月亮近10次對愛華頓錄得全勝，當中有9場都轟入2球或以上，而且拖肥近4次交手皆食白果，曼城主W非常穩陣。

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