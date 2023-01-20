英超特攻｜紅藍大戰　利物浦車路士半場「一團和氣」

兩支落難勁旅於今周英超對決，由利物浦於主場面對車路士。雖然兩隊均想取得勝利3分，但根據往績或近況而言，今場半場全場打和的概率都很高。（球賽編號：FB6475，1月21日晚上8時30分開賽，NowTV 621台直播）



上季衝四冠的利物浦，今季表現大跌「Watt」，令人意外，但究其原因也非無迹可尋，一來上季球員嚴重體力透支，二來又有世界盃打亂回復的節奏，是以一眾球員不是受傷（華基爾雲迪積克、路爾斯戴亞斯、迪亞高祖達、羅拔圖法明奴等全告倦勤），就是狀態奇差（首推法賓奴），近兩場英超便以1：3及0：3分別負於賓福特及白禮頓，紅軍也只能以18戰得28分的戰績排第9，落後榜首的阿仙奴已達19分，距離第4位的紐卡素也有10分。

車路士寄望新兵梅迪歷可以帶來勝利的元素。（Getty Images）

今場是利物浦主帥高普個人第1000場領軍賽事，他寄望前鋒達雲紐尼斯復出，增加勝算。雖然紐尼斯的埋門把握為人詬病，但他極強的制空力及靈活的走位，都是紅軍近期中場欠缺組織下的進攻板斧，尤其是新兵加普還未入局，紐尼斯能否復出實屬關鍵。

車路士則寄望新兵梅迪歷首度披甲，振奮軍心。事實上，藍軍的近態比利物浦更差，近10場英超只取得2勝3和5負的劣績，要不是上周以1：0險勝水晶宮，排名可能要跌落下半頁；現時藍軍以19戰28分排第10，雖與利物浦同分，但得失球不及對手，而且多打一場。

達雲紐尼斯今場能否復出，是利物浦的爭勝關鍵。（Getty Images）

利物浦（紅衣）上季4次與車路士碰頭，都打成平手。（Getty Images）

兩軍近況一般，如果以往績而論，雙方今場打和都機會都很大。上季4次碰頭，聯賽分別以1：1及2：2打和，而在足總盃及聯賽盃決賽，兩軍亦以0：0悶和（兩次都由利物浦射贏12碼），更有趣的是，這4場賽事連半場都是打成平手，所以今次對壘，半場可能又以「一團和氣」作結。

利物浦與車路士上季在聯賽盃及足總盃決賽都悶和至互射12碼階段，兩次都由紅軍取勝。（Getty Images）

提提你，同場過關是一種新的過關方式，球迷可以投注同一場球賽的預設過關組合。在指定賽事內有多個預設過關組合供球迷選擇，每個預設組合包含一場球賽的兩至三個賽果及賠率。提提大家，同場過關不設即場投注，亦不可以跟其他場次一同過關。