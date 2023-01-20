英超特攻｜阿仙奴曼聯合演兔年第一擊　兵工廠紅魔「大吉大利」

愈戰愈勇的阿仙奴，已經在英超領放5分，高踞榜首，但今周他們遇上近況火熱的曼聯，不易輕鬆取勝，反而兩軍攻力強勁，近3次交手入球都超過2球，或許在新春第一炮便開個「大吉大利」。（球賽編號：FB6476，1月23日凌晨0時30分開賽，NowTV 621台直播）



阿仙奴在世界盃後表現依然強勢，雖然曾被紐卡素悶和，但近5戰仍取得4勝1和佳績，上場作客同市宿敵熱刺，亦輕鬆以2：0取勝，狀態正值巔峰。因此，「兵工廠」得以18戰得47分的戰績，領導群雄，比今仗的對手曼聯多8分，但少賽一場。

阿仙奴上場輕鬆擊敗熱刺，一眾球員十分興奮。（Getty Images）

雖然外界一度擔心加比爾捷西斯長期養傷，大大減低了阿仙奴的攻力，但一來替補的尼基迪亞表現不俗，二來中場核心馬田奧迪加特近期踢出世界級表現，配合左右翼加比爾馬天尼利及布卡約沙卡，兵工廠的火力完全沒有減弱。

奧迪加特今季大放異彩，不僅在中場穿針引線，攻門的意識也加強不少，不只是入楔禁區，還會在禁區外施冷箭，上場對熱刺便以一記遠射收死了對方門將洛里斯。這名挪威中場今季聯賽已入8球，比起去季全季已多入1球，入球要突破雙位數實指日可待。

阿仙奴中場奧迪加特今季攻門意識更強，近期交出了世界級表現。（Getty Images）

曼聯在周中於補時因一記靚絕的罰球失波，只能以1：1賽和主場的水晶宮，無法延續9連勝的勢頭，但仍以19戰得39分的成績，超越紐卡素進佔聯賽第3位。事實上，「紅魔鬼」近期簡直遇神殺神，遇佛殺佛，上周以2：1力挫同市勁敵曼城，若再數之前5場，有4場攻入了3球，絕對是火力全開。

曼聯周中對水晶宮，補時才被對手射入一記罰球，無法締造10連勝。（Getty Images）

雙方攻力都非常強勁，往績上，兩軍近3次對賽總入球都超過2球（3：1、3：1、3：2），如果只計半場，也有兩次攻入超過1球，是以這場「仙魔大戰」，勢開出入球上的「大吉大利」。

曼聯中場卡斯米路食黃牌，累積5面黃牌，對阿仙奴一仗須停賽。（Getty Images）

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