杭州亞運｜俄羅斯獲邀參賽　多個問題待釐清　或打擊港隊獎牌希望

亞洲奧林匹克理事會周四（27日）發聲明，表示會讓俄羅斯和白羅斯運動員參與今年9月23日至10月8日的杭州亞運會，呼應國際奧委會前一日「會提供途徑予俄羅斯及白羅斯運動員去爭取奧運資格」的說法。

讓兩國運動員，尤其是一向是體育強國的俄羅斯運動員出戰亞運會，對於賽事、尤其是香港運動員，會有多大影響？



去年3月隨着俄羅斯入侵烏克蘭，白羅斯亦被指在戰爭中支持俄羅斯，兩國運動員未幾便遭國際體壇封殺，在大多數國際賽事只能以中立身份參賽、或是完全遭禁止參賽。

雖然戰事持續至今，但隨着2024巴黎奧運的日子越來越近，國際奧委會的立場也有所軟化，在周三表明「會在最嚴厲的條件下，讓兩國運動員有途徑去重返賽事」，烏克蘭隨即強烈反對，並表明若讓兩國參賽，烏克蘭便會杯葛巴黎奧運；同時間，俄羅斯奧委會雖稱國際已認清「奧運不能沒有俄羅斯」，但也不滿IOC表明會加入限制、及拒絕讓「主動支持烏克蘭戰役」的運動員參賽。

俄羅斯在國際體壇是傳統強國。（Getty Images）

儘管如此，相隔一天，亞奧理事會表明已邀請兩國運動員參加今年9至10月舉行、由去年延期至今年的杭州亞運會，但未有明言會以什麼方式讓他們參賽、會否佔去原有的資格、是否可參加所有項目、會否獲頒獎牌及取得奧運資格等等。

不過，若然俄羅斯及白羅斯會如其他參賽國般競爭，由競技角度出發，無疑會大大提高競爭水平，但變相也會直接影響原參賽隊伍的計劃，尤其是作為體育強國的俄羅斯，亦可能直接影響香港在某些項目的爭牌機會。

俄羅斯戰亞運 會影響香港運動員爭獎牌嗎？

俄羅斯在2021年舉行的東京奧運因禁藥問題，以「俄羅斯奧林匹克委員會」名義參賽，一共奪得20金、28銀、23銅，在獎牌榜列第5位，當中奪得最多獎牌的項目，包括體操（10面）、劍擊（8面）、摔跤（8面）和射擊（8面），而對香港獎牌機會影響最大的，無疑是劍擊項目。

香港隊（左）在東京奧運男子花劍團體賽8強，正是敗予最終獲得銀牌的俄羅斯奧委會（右）。（Getty Images）

俄羅斯在東奧劍擊掃走8面獎牌，當中有6面是來自女子賽事，包括女佩團體賽金牌、個人金牌及銀牌，還有女花團體金牌、個人銀及銅牌各一；俄羅斯在劍擊男子團體賽的實力亦相當強悍，奪得男重及男花團體銀牌。

在2018年亞運會，港隊正是在男花奪得團體銀牌，今年的杭州亞運，這個項目也必定是港隊的爭牌重心之一，本來已有日本這個強敵，若然俄羅斯「空降」參賽，要爭取金牌的難度必然大增；而有機會衝擊男重團體獎牌的港隊，要過的關口又再多一層。港隊在東京奧運的男子花劍團體賽，正是在8強敗予俄羅斯。

俄羅斯在劍擊相當強悍，尤其是女子花劍及佩劍，圖為俄奧委會在東京奧運奪得女花團體賽金牌。（Getty Images）

另外，體操也是俄羅斯的傳統強項，在東奧就贏得藝術體操的男子全能金牌，同時由Denis Ablyazin奪得男子跳馬銀牌。香港「跳馬王子」石偉雄此前兩屆亞運，都在男子跳馬封王，即使他能以十足狀態出戰今屆亞運，但若有俄羅斯對手，要再度衛冕的難度也是急增。

同時間，今屆亞運部份項目也是明年巴黎奧運的資格賽，例如現代五項，便會提供5個奧運席位供參賽隊伍爭取，俄羅斯及白羅斯能否由亞運會獲得奧運資格，也是亞奧理事會必須釐清。

亞奧理事會可能會有什麼做法？

若然俄羅斯以「正常」的方式參賽、與其他國家運動員一同競爭，當然會令獎牌的爭逐更激烈、賽事可觀性更高；同時也可以預期，在競技及國際政治層面上，也會捲起各種風波。

俄烏戰爭由2022年2月24日俄國入侵烏克蘭開始延綿至今接近一年，未有止息跡象。（Getty Images）

值得留意的是，亞奧理事會並非首次邀請非屬下協會的隊伍參賽，除了在2017年已邀請澳洲參加冬季亞運會，在延期之前，也曾在2021年年底宣布容許大洋洲國家出戰特定項目（田徑、武術、滾軸溜冰及舉重），不過運動員只會獲得「榮譽獎牌」而不會獲認可為官方獎牌，當時澳洲和新西蘭因疫情而拒絕出戰，

若俄羅斯和白俄羅斯的運動員參賽，又會否如對大洋洲國家般，有項目限制、並只可獲取榮譽獎牌？這種做法會否更兩全其美？若然容許兩國透過亞運獲得奧運資格，又似乎對於原屬的參賽國不公平，