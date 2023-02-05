英超｜曼聯贏波上第三　中場大將領紅須停賽　坦赫格怒指不公平

曼聯周六晚（4日）於英超主場對水晶宮，在中場卡斯米路被逐下十人應戰，最終以2：１險勝，壓過紐卡素升上第三位，但主帥坦赫格賽後仍大表不滿。



曼聯對水晶宮踢到66分鐘，紅魔鬼前鋒安東尼在右邊邊線嘗試「彩虹過人」不果，之後他在近角球旗處接應界外球開出後遭推跌，觸發兩軍球員衝突，當中卡斯米路在70分鐘以雙手抓住韋曉士（Will Huges）頸部，球證馬連拿在檢視VAR片段後，直接出示紅牌將他驅逐。這面紅牌成為他在歐洲五大聯賽上陣366場以來的第一面「直紅」。

卡斯米路雙手抓住曉士的頸部，終遭球證直接出示紅牌驅逐。（Getty Images）

卡斯米路是因犯下「兇暴行為」被逐，即球例第12章《犯規及不檢行為》所定義的「球員在非爭奪皮球時，在不論有否身體接觸的情況下，使用或試圖使用過度的力量或用暴行針對對方球員、同隊球員、球隊職員、賽事執法人員、觀眾或任何其他人仕」，將停賽3場。

這位30歲中場加盟以來對曼聯進攻及防守都相當關鍵，紅魔鬼或會慶幸他因停賽錯過的賽事並非最難應付的對手，包括連續兩場英超對列斯聯，先主後客，最後一場「波監」將是2月19日迎戰李斯特城。最重要的是，卡斯米路可以在2月26日對紐卡素的聯賽盃決賽上陣，而歐霸盃附加賽對巴塞隆拿的兩回合賽事則不受影響。

卡斯米路（右）將要停賽三場。（Getty Images）

卡斯米路停賽的影響雖然不算太大、曼聯最終也贏波，但坦赫格賽後仍然相當不滿，以基斯甸艾歷臣上周遭雷丁前鋒安祖卡路爾剷傷、對方卻未有受罰為例，認為判決不公平：「上星期，VAR沒有採取任何行動，他們的判斷並不統一，這不公平呀。我們要考慮上訴。公道點說，當畫面定格，就會覺得卡斯米路做得過火了，但有很多球員的行為都過火了。」

坦赫格認為判決不公，需要考慮上訴。（Getty Images）

他又認為，曼聯的表現直到卡斯米路被逐為止都很出色：「我們踢了一場精彩的比賽，頭70分鐘的水平很高，直至（卡斯米路的）事件發生，當時我們的球員都為彼此出頭。安東尼當時很可能受傷，所以我們的球員才一同為他出頭，但有時必須控制情緒。」