澳職方程式｜悉尼打吡穩陣行先　主隊守強攻弱細味好波一場

澳職第16輪賽事上演打吡大戰，西悉尼流浪者於主場迎擊悉尼FC。悉尼FC過往是冠軍常客，曾4次奪得總冠軍，但今季戰績一般；反而西悉尼流浪者暫列次席，今仗也力求小勝而回。（球賽編號：FB7233，2月11日下午4時45分開賽，無綫85台直播）



西悉尼流浪者今季表現不錯，近5場只嘗一敗，上場主場擊敗西部聯後，在聯賽超越了剛好輸給悉尼FC的中岸水手，以15戰得24分的戰績，升上次席，但仍落後少賽一場的榜首勁旅墨爾本城7分。

西悉尼流浪者（紅黑衣）今季表現不錯，上場主場擊敗西部聯，近5場只嘗一敗。（Getty Images）

西悉尼流浪者今季7次主場出戰取得4勝2和1負；單計今年3場更獲2勝1和佳績，可見他們在主場表現特別醒神。

不過，有一點要留意的是，西悉尼流浪者守強攻弱，今季聯賽僅失12球，與榜首的墨爾本城並列失球最少；但入球卻只得17球，比墨爾本城的33球，以及中岸水手的31球，都要少得多。難怪他們近5場中，有4場總入球都在3球以下。

西悉尼流浪者守強攻弱，今季聯賽僅失12球。（Getty Images）

悉尼FC今季表現反覆，近期有回勇迹象，近兩場都取勝而回，而且總入球都有3球或以上，但從兩軍過去對賽推測，今場卻未必有大手交易，因為近5次對壘，有4次總入球都在3球以下，所以今仗很大機會開出入球細。

兩軍近5次對壘，有4次總入球都在3球以下。（Getty Images）

提提你，同場過關是一種新的過關方式，球迷可以投注同一場球賽的預設過關組合。在指定賽事內有多個預設過關組合供球迷選擇，每個預設組合包含一場球賽的兩至三個賽果及賠率。提提大家，同場過關不設即場投注，亦不可以跟其他場次一同過關。