英超特攻｜列斯聯曼聯再獻玫瑰打吡　福仔領紅魔「大」匯演

挾着4連勝氣勢的曼聯，在周中的英超主場迎擊列斯聯以為3分可手到拿來，豈料一度落後兩球，最終只能以2：2逼和對手。這場「玫瑰打吡」過了幾日便上演「Round 2」，這次「紅魔鬼」則要作客出戰，冀藉近况火熱的拉舒福特再次「大」放異彩。（球賽編號：FB7217，2月12日晚上10時00分開賽，NowTV 621台直播）



列斯聯在周中一戰前，已於聯賽7場不勝，主帥馬殊「落鑊」，相反曼聯在聯賽盃、足總盃及聯賽連贏4場，加上有主場之利，滿以為能輕鬆奏捷，豈料開賽僅1分鐘便失守，易邊後3分鐘再因華拉尼的「烏龍球」落後至0：2。幸而，拉舒福特先追一球，再由剛傷癒復出的辛祖後備建奇功，才能保住一分，暫以22戰得43分的成績排第3，落後榜首少賽兩場的阿仙奴7分。

拉舒福特（左）近況奇勇，近8場聯賽已為曼聯射入7球。（Getty Images）

拉舒福特在世界盃後歸來，彷彿換了一個人，自去年12月到周中一仗，14場賽事射入了12球，如果單計聯賽，近8場更入了7球，實在神勇無比。曼聯主帥坦赫格談及拉舒福特為何回勇時卻說：「我沒有魔法，一切都是（其）信心問題。」事實上，與近季患得患失相比，拉舒福特近期明顯信心大增，無論單人匹馬衝鋒陷陣，還是像周中那樣頭槌建功，可謂「瓣瓣有」。

曼聯也在拉舒福特帶領下，攻力越來越強，近10場賽事，不單贏了7場，還攻入了23球，若計算總入球，這10場也只得2場不超過兩球。

列斯聯雖位處下游，但有一定攻擊力，周中便憑基洛圖的入球以2：2賽和曼聯。（Getty Images）

列斯聯雖然以19分排「尾五」，距離降班區僅1分，但其攻擊力一點也不差，聯賽已攻入28球，在最後6名中屬最高，若計最後10名，攻力也只遜於入了37球的李斯特城。因此，列斯聯近10場有7場總入球都是3球或以上。

般奴費南迪斯（右）上季兩對列斯聯，合共入了4球，他是今仗另一要注意的曼聯球員。（Getty Images）

對賽往績而言，兩軍同樣愛開出大手交易，近6次對壘，有5次入球都超過2球；其中曼聯上季便以4：2及5：1大比數取勝。

拉舒福特狀態大勇，兩軍攻力又有保證，再考慮對賽往績，今仗無論誰勝誰負，預料都會上演一場入球「大」騷。

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