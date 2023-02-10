巴西傳媒披露：皇馬主帥安察洛堤同意執教巴西 領軍征2026世界盃

據著名體育網站ESPN巴西分部的消息，現時帶領皇家馬德里爭逐世界冠軍球會盃的安察洛堤，已同意執教巴西國家隊，意向是簽約3年，即這名意大利主帥將帶領巴西爭逐2026世界盃。



正帶領角逐世冠盃的安察洛堤，在記者會被問及接掌巴西時，他表示他跟皇馬的合約要到2024年才屆滿。（Getty Images）

安察洛堤與皇馬的合約到2024年才屆滿，必須跟該西甲班霸談妥解約條款，才可以跟巴西簽下合約。據報，安帥將跟巴西簽約3年，由2023年7月開始，到2026年8月為止，意味他將帶領巴西參加由美國、墨西哥及加拿大合辦的世界盃。

該報道又指出，安察洛堤已跟皇馬陣中的巴西國腳談及此事，眾將對安帥離隊感到遺憾，但同時又認為他有能力執教國家隊；現時皇馬陣中的巴西球員有雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯及艾達米列達奧等。

不過，安察洛堤在世冠盃的記者會卻表示：「巴西？我沒聽說任何事。我（跟皇馬）的合約，到2024年才屆滿。）

安察洛堤在球會層面獲獎無數，但他卻未嘗執教國家隊。（Getty Images）

安察洛堤曾執教多支大球會，例如祖雲達斯、AC米蘭、車路士、拜仁慕尼黑、巴黎聖日耳門等，皇馬也曾兩度執教，歐洲五大聯賽冠軍全部贏過，更4度捧走歐聯錦標，但他未嘗執教過國家隊，1992年教練生涯初出道時只是擔任過意大利國家隊的助教。

巴西在卡塔爾世界盃再次於8強出局，是近5屆第4次。（Getty Images）

至於巴西國家隊則希望以安察洛堤的經驗，繼2002年後再奪世界盃；事實上，這支5度封王的球隊近5屆有4次8強出局，就算2014年在主場出擊，也只得殿軍。巴西過往多數由本土教練掌軍，歷來只有3次邀請外籍主帥，最近一次已是1965年阿根廷籍的Filpo Núñez。