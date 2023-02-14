歐聯全攻略｜16強開打　拜仁慕尼黑訪巴黎聖日耳門搶先入波

歐洲聯賽冠軍盃（簡稱歐聯）重掀戰幔，16強賽事強強對壘，先出場是巴黎聖日耳門（PSG）主場迎擊拜仁慕尼黑。PSG有射手麥巴比倦勤，攻力大打折扣，相反拜仁無論面對PSG，或是近期賽事，都是先開紀錄的那隊，今仗「第一隊入球」誰屬十分明顯。（球賽編號：FB7377，2月15日凌晨4時開賽，NowTV 643台直播）



PSG在法甲位居榜首，但近况十分麻麻，近5場只贏過2場，而且近兩仗接連於法國盃及聯賽負於兩支勁敵馬賽及摩納哥。這與主將麥巴比因傷倦勤不無關係，而另一主將美斯也有微傷，上場對摩納哥已避戰，今場對拜仁亦上陣成疑，令PSG的攻力進一步減弱。

麥巴比（右）因傷倦勤，美斯亦上陣成疑，對PSG攻力構成重大打擊。（Getty Images）

PSG攻擊鐵三角僅餘尼馬下，教練加迪亞頻頻變陣，但無論4-4-2或3-5-2，似乎都未找回進攻節奏，近5仗只入8球，像季初4場入21球的恐怖攻力已不復見；防線也難稱穩健，近5仗都未嘗保持清白之身。

德甲班霸拜仁同樣在本土聯賽領先，雖然之前經歷了三連和的小低潮，但近3場悉數大勝，攻入11球而只失2球，其中兩場保持不失。事實上，拜仁今季狀態堪稱勇銳，全季暫時只輸過一場，而在歐聯更所向披靡，儘管分組賽對手有國際米蘭及巴塞隆拿等勁旅，依然可保持6戰全勝，而且面對國米、巴塞4場攻入9球而不失一球。

PSG攻擊鐵三角僅餘尼馬，但他在世界盃歸來後的6場，也只入了2球。（Getty Images）

拜仁獲得可踢兩邊翼衛的祖奧簡斯路（左）加盟，可謂如虎添翼。（Getty Images）

另一個值得留意之處，就是拜仁很早入局，加上攻力分散、反擊快速，因此往往是先開紀錄的一隊，近10場比賽，拜仁便有9場率先打破僵局。就PSG與拜仁的對賽紀錄而言，先入球的也是拜仁，兩軍近4次對壘，有3次都由拜仁先拔頭籌；PSG唯一先領先的一次，是靠麥巴比在開賽3分鐘閃電開紀錄，可是「麥總」今仗卻需養傷。

因此，無論以近況與往績而言，拜仁取得先手的機會，可謂高唱入雲。

拜仁攻力分散，分組賽有8人取得入球，而入得最多的，是射入4球的利萊辛尼。（Getty Images）

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