羽毛球．亞洲團體賽｜李卓耀先拔頭籌未竟全功　港隊1：4不敵日本

正在阿聯酋杜拜舉行的亞洲羽毛球團體錦標賽，港隊在小組賽D組遇上同組最大強敵日本，第一場男單比賽雖有李卓耀落後下反勝先拔頭籌，惟其後女單、男雙、女隻及混雙組合，港隊均未能再取勝，最終以1：4不敵日本。

由於中華台北同一時間以5：0輕取巴基斯坦，港隊與中華台北同得1勝1負下，以較差的得失局數差，暫時屈居小組第三名。



亞洲羽毛球團體錦標賽周二於杜拜展開，身處D組的港隊首場分組賽3：2擊敗中華台北後，周三（15日）乘勝追擊，迎戰強敵日本。第一場男單港隊派出李卓耀應戰，面對日本球手渡邊航貴，雖然以20：22先失一局，不過李卓耀之後一鼓作氣，連續以兩局21：11反勝對手，香港隊先贏第一場。

港隊面對日本，憑李卓耀先勝出第一場，惜其後連輸四場飲恨。（BWF／資料圖片）

第二場女單比賽，港隊派出梁珈穎應戰大堀彩，惜未能給予對方太大威脅，僅以26分鐘就以7：21及9：21直落兩局落敗。第三局男雙，香港組合羅卓謙及楊盛才同樣未能戰勝對手保木卓朗及小林優吾，以10：21、13：21落敗。

李晉熙（左）與吳芷柔出戰最後一場混雙比賽，惜不敵對手渡邊勇大及東野有紗。（資料圖片／香港羽毛球總會）

第四場女雙港隊范嘉茵及尤漫瑩面對持手宮浦玲奈及櫻本絢子，先失一局9：21，不過第二局奮戰下以21：19追成平時，可惜第三局4：21被對手擊退。最後一場混雙，港隊以李晉熙及吳芷柔出戰，被對手渡邊勇大及東野有紗以21：11及21：18擊敗。

今屆賽事共17支球隊參賽，分成4組上演小組賽，港隊與日本、中華台北及巴基斯坦同處D組，每組前2隊可晉級8強。日本2戰2勝已肯定晉級8強淘汰賽，港隊經過兩輪比賽後，暫以得失局差落後同組中華台北。後者首日賽事不敗港隊後，第二日即以總場數5：0橫掃巴基斯坦。