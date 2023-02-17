英超特攻｜曼聯主場特勁　周日迎李斯特城「大」舉獵狐

越踢越好的曼聯，繼續在聯賽向榜首雙雄阿仙奴及曼城進逼，今周回到戰績驚人的奧脫福主場迎擊防守不濟的李斯特城，可望再取得一場「大」捷。（球賽編號：FB7555，2月19日晚上10時開賽，NowTV 621台直播）



今季的「夢劇院」對來訪的球隊而言，可謂「地獄主場」，「紅魔鬼」近14次主場出擊贏了13次，僅在前一周的賽事以2：2賽和列斯；而這13場勝仗中，更有7場是攻入3球或以上，攻力達恐怖級別。這14場中，也有10場總入球數字超過2球。憑着優異的主場成績，曼聯現時於聯賽23戰得46分排第3，仍保持爭標希望。

曼聯傷癒復出的前鋒查頓辛祖也漸回復佳態。（Getty Images）

雖然曼聯陣中頗受傷停問題影響，中場悍將卡斯米路還未刑滿，基斯甸艾歷臣、麥湯米尼、安東尼馬迪爾及安東尼馬菲奧斯等仍在養傷，但新加盟的韋格賀斯及沙比薩都有一定作用，而傷癒復出的查頓辛祖也漸回復佳態，賽和列斯一仗中射入了一球。

另外，不得不提的是新星加拿祖，他在左路不時憑速度撕破對手防線，上場對列斯便取得個人今季第2個英超入球。

曼聯新星加拿祖在左路不時憑速度撕破對手防線。（Getty Images）

李斯特城近期卒之擺脫季初7場聯賽1和6負的頽勢，英超錄得兩連勝後，以22戰得24分的成績進佔第13位，上場主場以4：1大破熱刺更可謂今季其中一場代表作，也報卻了首循環以2：6大敗的一戰之仇。

一向攻強守弱的李斯特城，近期擺脫季初7場聯賽1和6負的頽勢。（Getty Images）

事實上，這支綽號「狐狸」的球隊，一向攻強守弱，聯賽攻入36球，比第4位的紐卡素還要多一球，也跟向以攻力強橫見稱的利物浦持平；但其防守力卻慘不忍睹，22場失掉了38球，僅比榜末的般尼茅夫（失44球）及修咸頓（失40球）好一點。因此，李城今場面對在主場特別醒神的曼聯，很可能再被「大」數一場。

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