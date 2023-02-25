香港製造・灣仔薔紅｜從修頓走入必食飯堂　茶記中的籃球文化

【《01體育》從2月25日起，一連五星期推出「香港製造」系列，五組受訪者從我城每個小小的點，訴說關於「852」的信念。第一期，有籃球球證何明達，他由灣仔薔紅餐廳，走到東京奧運三人籃球決賽賽場。】

進入茶餐廳，何明達（Edmond）逕自找了圓桌，坐下，舉手「落單」。

「雞籃要薯條，凍奶茶，唔該。」連餐牌都不用看一眼。

灣仔薔紅，跟一般港式茶記一樣，有西多士、紅豆冰；不一樣的是，薔紅和我們這一代籃球人，在無形中緊緊連繫着。



2008年，旺角麥花臣室內場（即「九伊」）拆卸重建，翌年甲一籃球移師灣仔，修頓室內場成大小賽事和活動的不二之選，也是近十年大家口中的「籃球聖地」。

距離修頓約5分鐘路程的薔紅餐廳，漸漸地，愈來愈多籃球人聚集。或許有人問：茶記，關籃球咩事？

【香港製造・灣仔薔紅】何明達，香港人，國際籃聯裁判導師、東京奧運三人籃球主裁判。（余俊亮攝）

「咦，今日有波吹？」薔紅老闆娘從收銀處走向Edmond。其實老闆娘並不熟悉籃球，她不是在關心賽事，而是跟因為籃球而結緣的「老朋友」寒暄。Edmond現為FIBA國際裁判導師，擔任過奧運三人籃球決賽裁判，他不是現役球員，卻以另一種角色代表香港。他的面孔，對甲一球迷而言並不陌生，因為他仍繼續執法本地賽事。

食客多了 就知道是籃球夜

十年前，Edmond仍是球證中的「新仔」。「2012年開始吹甲一，我記得當時跟隨球證前輩Ling姐上來，十一、二個（球證），事頭婆安排我們入房（包廂）用餐，方便聊天。她問我們：『點解突然咁多人上來食？』除了我們，還有很多球員和球迷，那時她就知道，多人就是有籃球比賽。」

【香港製造・灣仔薔紅】近十年，這家餐廳因為地理位置，成為修頓籃球人飯堂。（余俊亮攝）

【香港製造・灣仔薔紅】不經不覺間，茶記孕育了非常香港的籃球文化。（余俊亮攝）

慢慢地，Edmond每次執法甲一後，都會光顧薔紅，變成習慣。球證們視薔紅為飯堂已超過10年，食宵夜、賽後檢討、閒話家常。球證變熟客，除了時間，也另有原因，Edmond憶道：「一上到來就會𢯎例湯，一來就是十多碗，久而久之就熟絡了。」一家平平無奇的茶記，卻在十年間食出感情，Edmond笑了笑感嘆，這是現代少有的人情味。

當然，留得住籃球人的胃，必定有原因。

【香港製造・灣仔薔紅】雞籃薯條，籃球人都懂吧？（余俊亮攝）

招牌雞籃 溫暖籃球人的胃

那天採訪，Edmond「落單」後不到10分鐘，「主角」招牌燒春雞（俗稱雞籃）登場。Edmond戴起手套，徒手撕開雞腿，冒出一縷縷輕煙，肉汁不時沿手套滴下，讓邊吃邊回答記者問題的Edmond有些手忙腳亂。

「吹完波，十點零十一點，又不想只吃一碗河粉，就會上來食雞。你看，香噴噴、熱騰騰，又可以一班人坐在一起聊天。」Edmond笑說，自己平時會為了保持身材而吃雞胸，但對住雞籃，實在難以抗拒：「我不會分新鮮雞還是雪藏雞，我只知道皮脆，雞肉又嫩，薯條還是粗薯。」他回憶以前食雞籃40元「埋單」，不過即使現在套餐價漲到80元，依然出現薔紅人龍。

【香港製造・灣仔薔紅】何明達說，食雞籃最滋味的方法，一定是戴手套用手撕。（余俊亮攝）

甲一完場後，餐廳內滿是球證、球員、球迷，有時走慢一步都會和雞籃緣慳一面。記者們多數是最晚離場的一群，到薔紅後，眼見已經有一大群籃球人圍在樓梯口，老闆娘依然會耐心安排入座，即使店內幾乎滿座，但也能看到她盡量安排同行的人不用分桌。

【香港製造・灣仔薔紅】老闆娘不熟籃球，卻跟籃球人之間有着一種人情味。（余俊亮攝）

「完場後，這裹像是另一個籃球人的聖地，贏球、輸球都會來這裹食飯。」Edmond說，有時候在場上被質疑判決、被「噓」，到了薔紅總會再見到同一群人：「開頭很不習慣，因為在球場被球迷叫囂完（再見面），幸好上到來食飯未試過被罵。」球場上不同角色，在同一個空間、吃同一款雞、談論同一場比賽，卻不再針鋒相對：「在這裹，與球迷、球員反而有兩句，他們主動問很多球例和規則的問題，有了球場以外的交流。」

茶記中與球迷和平共處

上得薔紅，想必為了「雞籃」，大概也希望在回家之前，平伏一下看完球、因腎上腺素飆升的緊張情緒。薔紅內，雖然有三間包廂，十來張圓桌，但甲一過後門庭若市，加上球員身材高大，球迷也大多是男生，「唔該借借」不絕於耳。本來規模就不大的餐廳，因而變得更為擠擁喧鬧，卻又多了一份獨特的和諧。

香港地少人多，但細看不全然是壞事。Edmond提到自己成為FIBA一員後，經常到世界各地出差開會、執法三人賽，每年十至十四次不等：「其他國家地方好大，單單球證，就可能是來自不同縣和市，完場後總要趕車回家。香港雖小，但車程不遠，我們才可以完場後聚一聚。」

見識過世界，Edmond才發現香港因為地少，促成獨有的籃球文化，「不管是薔紅還是球場，大家的距離都很近」。他直言，在外地見過球迷追住球證打，需要特別通道隔開球員和球證，但香港不一樣。

【香港製造・灣仔薔紅】老闆娘大多會安排Edmond等人入包廂，方便開會聊天。（余俊亮攝）

香港籃球＝灣仔修頓＝薔紅

「這裹好香港。完場後，我們（球員、球證、球迷）可以和平相處，包容和體諒，其實並不容易。尤其在一些特別對戲碼，球迷之間水火不容，但上到來（薔紅）又會無事，大家都愛籃球，在香港這麼細的地方，對事不對人，是一個很好的體會和特別的文化。」

看似和籃球「大纜都扯唔埋」的茶記，這些年因地理優勢、「名物」雞籃加持，成了另類籃球聖地，讓香港籃球不再只有贏輸，還有一份可貴的人情味。

茶記中的籃球文化第二集：

香港製造・灣仔薔紅2｜球證何明達的故事：代表香港踏上奧運決賽