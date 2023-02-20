歐聯全攻略｜去屆決賽翻版　銀河艦隊征利物浦又先入波？

今季表現反覆的利物浦，在重燃戰火的歐洲聯賽冠軍盃（簡稱歐聯）16強，遇上了最不想遇到的對手——皇家馬德里。紅軍上屆決賽正是以0：1不敵該西班牙班霸，過去碰頭亦輸多贏少，而且皇馬大多數是先拔頭籌的那一隊。（球賽編號：FB7670，2月22日凌晨4時開賽，NowTV 643台直播）



利物浦上屆力衝四冠，儘管到了歐聯決賽有點強弩之末的感覺，但總算跟皇馬有一戰之力，只是給雲尼斯奧斯祖利亞一箭定江山，失落錦標。紅軍在2018/19球季捧走大耳盃，但之前一季即2017/18球季，躋身決賽，對手又是皇馬，那次輸了1：3，所以說皇馬是利物浦的剋星也不為過。

利物浦（紅衣）近5屆歐聯入了3次決賽，但其中兩次都是不敵皇馬（白衣）。（Getty Images）

近10年對賽6次，利物浦亦未贏過皇馬，只取得1和5負的劣績，而那5場敗北中，悉數是由皇馬先開紀錄，是以今次首回合紅軍雖主場出擊，但似乎也未許樂觀。

今季紅軍表現反覆，雖然在聯賽兩連勝，但仍位列中游，基本上已退出爭標行列，上季兩摘桂冠的聯賽盃及足總盃亦早遭淘汰，所以只餘下歐聯尚有競逐機會，可是卻遇上了剋星。對主帥高普較利好的消息是，球隊長長的傷兵名單漸漸縮短，中堅華基爾雲迪積克、前鋒羅拔圖法明奴及迪亞高祖達均告傷癒，皆可候命。

雲尼斯奧斯（左）與賓施馬並列皇馬陣中神射手，兩人剛帶領球隊贏得世冠盃。（Getty Images）

皇馬（右）在世冠盃過後，立即重返西班牙，便於聯賽連勝兩場。（Getty Images）

皇馬剛於世界冠軍球會盃連勝兩場，順利封王後，馬不停蹄趕回西班牙，但球隊未見疲憊，在西甲亦接連輕取艾爾切及奧沙辛拿，連贏4場。而且，皇馬在這4場中，都是率先打破僵局的一隊，可見這支經驗老到的勁旅，往往比對方早入局。

利物浦有點復蘇迹象，於聯賽二連勝，而且新加盟的加普亦連續兩場建功。（Getty Images）

若論皇馬陣中最有機會成為首位建功球員，除了老將賓施馬外，左翼雲尼斯奧斯也是大熱，他今屆在各項賽事射入16球，與賓施馬並列球隊的神射手，而且皇馬近4場勝仗中，有兩場都是靠這名巴西國腳。因此，今仗除了可捧皇馬成為先入球的隊伍，也可以留意雲尼斯奧斯會否成為首名入球者。

提提你，同場過關是一種新的過關方式，球迷可以投注同一場球賽的預設過關組合。在指定賽事內有多個預設過關組合供球迷選擇，每個預設組合包含一場球賽的兩至三個賽果及賠率。提提大家，同場過關不設即場投注，亦不可以跟其他場次一同過關。