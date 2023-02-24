英超特攻｜倫敦打吡　熱刺主場拆頹車　「主勝」穩開

今周英超上演褪色倫敦打吡，熱刺主場迎擊在中游打滾的車路士。雖然往績上熱刺對車路士輸多贏少，但考慮到客軍近況極頽，相信哈利卡尼及孫興敏等今次可以重溫「拆車」舊夢。（球賽編號：FB7760，2月26日晚上9時30分開賽，NowTV 621台直播）



熱刺近期的表現頗為反覆，近10場贏了6場輸了4場，還好是，近4場聯賽贏了3場，包括1：0力挫曼城，而所輸一仗，則是不敵榜首的阿仙奴。熱刺在上周主場以2：0輕取韋斯咸後，還以24戰得42分的戰績，壓過少踢一場少1分的紐卡素，升上第4。

孫興敏今季雖然表現跌watt，但上仗對韋斯咸重拾射門鞋。（Getty Images）

上季聯賽神射手孫興敏，今季只入了5球；新加盟的李察利臣更過分，至今在聯賽還未「開齋」，全季僅在歐聯對馬賽時梅開二度。猶幸中鋒哈利卡尼繼續保持水準，暫時已取得17個聯賽入球，繼續在射手榜力逼夏蘭特。卡尼近6次在主場上陣入了3球，入球頻率是梅花間竹，上仗對韋斯咸時未有建功，或許今場又能重拾射門鞋。

在對賽往績上，車路士完全壓倒熱刺，近10次對碰未嘗敗績，贏了7次打和3次，上次車仔在聯賽作客熱刺落敗，已是2018年11月的事；那場熱刺贏3：1，卡尼跟孫興敏都有入球。

熱刺上次於主場擊敗車路士，已是2018年11月的事，當時的入球者卡尼今仗有望重溫好夢。（Getty Images）

李斯特城近期卒之擺脫季初7場聯賽1和6負的頽勢，英超錄得兩連勝後，以22戰得24分的成績進佔第13位，上場主場以4：1大破熱刺更可謂今季其中一場代表作，也報卻了首循環以2：6大敗的一戰之仇。

車路士越踢越沉，領隊樸達在場上經常露出難以置信的表情。（Getty Images）

然而，紀錄永遠都是用來打破的。車路士就算往績再好，也難掩近期狀態與士氣陷入谷底的事實。車仔雖然在1月轉會窗瘋狂買人，但未見其利先見其弊，新兵如安素費南迪斯、祖奧菲臘斯等都具質素，可是太多新人下，球隊各自為政，上場便爆大冷主場以0：1不敵包尾的修咸頓，現時僅以23戰31分排第10。

車路士今年1月以來，10場比賽只贏了一次。（Getty Images）

事實上，車路士自1月以來，10場比賽只贏了1次，和4次，輸了5場，戰績不忍卒睹。如果單計聯賽，車仔近7次作客，也只得4和3負；上次作客贏波已是去年10月贏阿士東維拉2：0。戰績如此低迷，領隊樸達卻仍未落鑊，如果放在過去的「油王」年代的車仔絕無僅有，但他們今次造訪熱刺實在難寄厚望，相信「主勝」穩開。

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