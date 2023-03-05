香港製造・大埔林村河｜家與外界的連結　盛載女足的過去與未來

【《01體育》從2月25日起，一連五星期推出「香港製造」系列，五組受訪者從我城每個小小的點，訴說關於「852」的信念。第二期，有香港女子足球員葉婉彤與葉婉汶，一對孖妹由大埔林村的家，沿林村河向女足世界前進。】

林村河河道沿林村貫穿大埔市中心，最後緩緩流入蔚藍的大埔海（吐露港）。 大埔人的生活圍繞着這條河，她見證時代變遷，記載大埔街坊日常，也是大埔「孖妹」葉婉彤與葉婉汶外出必經之地。

外表恍如照鏡子的「孖妹」，頭髮右邊分界的是「大孖」葉婉彤，左邊分界的是「細孖」葉婉汶。穿上和富大埔女足球衣的兩名守將，並排坐在林村許願樹旁的長櫈，笑言以前根本不敢穿著球衣周圍走，阿汶謙虛說：「怕醜嘛，又不是踢得很好。」阿彤聽後指指心口上的球會標誌，笑說：「現在不怕了，在大埔著『大埔』，很自豪。」

阿彤與阿汶自出生以來便居於大埔，小學時由市中心搬到幽靜的林村，生活出入必經林村河，對孖妹而言這條河是一種象徵，「由林村出發去工作、讀書，一定經過林村河，她對我來說是一個連結，連結外面與屋企」。

這些年來，由綠意盎然的林村經過人來人往的大埔墟市，再流到向市區延伸的吐露港，十公里的細水長流，串連起一對女足孖妹由大埔踢出香港再到世界的故事。

攝影：梁鵬威 短片：葉詩敏、楊宇翹



【香港製造・大埔林村河】葉婉汶（左）與葉婉彤（右），香港人，自小在大埔長大，同是大埔女子足球隊後衛，曾代表香港出戰東亞盃等賽事。（梁鵬威攝）

大孖阿彤與細孖阿汶自小性格好動，兒時在電視上看到足球比賽，便以運動服配上充當長長波襪的童軍襪子，在家中一起踢海綿波，模仿球員在綠茵場上持球推進。

她們在中三時參加足總舉辦的暑期青少年訓練計劃，首選報名新界北區，「因為近」。就這樣，兩人由林村出發途經大埔公路與林村河去到廣福球場，這就是兩人足球路的原點。「因為遇上了好教練和好隊友，讓我們喜歡上足球。」阿彤說。

由形影不離的二人組合變成廿幾人的女足團體，一群女生圍威喂，場內烈陽下「嗌晒救命」的體能訓練，場外不時遇上女廁和更衣室被封無法沖涼，一行人一邊嬉鬧一邊忍受汗流浹背走到附近廁所換衫，「回憶起來都幾青春熱血」，阿彤笑說。

【香港製造・大埔林村河】全長約十公里的林村河沿林村貫穿大埔市中心，最後緩緩流入吐露港，大埔居民生活圍繞着這條河。（梁鵬威攝）

林村河 家與足球的連結

回想大埔的成長經歷，青春是暑假的廣福球場，陽光灑落在青草地，孖妹結束足球班意猶未盡，到大埔游泳池游一轉水，再去石地街場踢球，還有力氣踩單車到大尾篤。青訓之後，她們踏出廣福球場，先後效力本地女足隊伍流浪、車路士足球學校、公民，甚至獲得機會代表香港，遠征東亞盃、仁川亞運等大賽。港隊的訓練經歷，對她們來說可算是「另一個世界」，阿汶難忘2012年為東亞盃鬥關島備戰：「因為我未受過那麼嚴格的訓練，對體能要求很高，未接觸過那麼高水平訓練和強度，很辛苦。」

【香港製造・大埔林村河】大埔孖妹兒時由家往廣福球場踢球，也必經過林村河。（梁鵬威攝）

【香港製造・大埔林村河】大埔林村河畔去年新建「林村河站」，添了休憩空間。（梁鵬威攝）

雖然兩人年前因傷回不到最佳狀態，暫時無法再代表香港11人女足，但仍獲機會加入香港5人足球集訓隊。轉換踢法、苦練新技術，一步一步爬，堅持其實很難。阿彤直言：「有時都不太清楚自己還有沒有能力繼續上，可否再次代表自己的地方。堅持這東西，在我們腦海裏面消散又回來、消散又回來……」

【香港製造・大埔林村河】好動的大埔孖妹，兒時在家踢海綿波，升中後終真正踢足球。（梁鵬威攝）

獨愛四里貼地人情味

阿彤與阿汶一直沒搬離大埔，「此處是我們的老家，出生於這裏，有種熟悉的氣味」。「老家」，聽起來多窩心，內裏埋藏的是淵源、是歷史、是難以割捨的情感。兩人獨愛「四里」，由大明里、大光里、大榮里到廣福里，自小放學或練波前後，都在這個大埔南中心點閒逛。一系列如圍城的舊式唐樓中間，建有一個從早到晚散坐着老人、小孩、外傭的廣場小公園；環繞公園四周，多年來都是一些形形式式的小店，餐廳、麵包店、菜檔以至雜貨舖，是個齊備的日常墟市。

【香港製造・大埔林村河】由從前害羞不敢穿大埔球衣周圍走，到現在球會訓練衫當便服。（梁鵬威攝）

【香港製造・大埔林村河】獨愛四里店舖的人情味與均真，「從來沒試過畀人呃」。（梁鵬威攝）

她們習慣在訓練前到四里買麵包，慨嘆最喜愛的那家包店已結業。猶幸世事變改，四里依舊貼地。阿汶感受到的人情味，是在藥房耳邊傳來大叔的一句加油，「他未必認識我，只是看到較熟悉的球會Logo，都會幫你打氣」；阿彤則是為大埔人素養自豪，居住村屋會定時出來四里入貨，甚至林村的家裝修暫搬到別處，也特地回來買菜，「從來沒試過畀人呃，其他地方成日畀人呃，在大埔買餸放心好多」。

【香港製造・大埔林村河】「在四里我會好迷失，不是沒有方向感，是形形色色的商店太吸引。」阿彤笑說。（梁鵬威攝）

大埔一片綠 成堅強意志

安身是在「老家」感受散落人情溫暖的社區，大埔人一直守護這片美麗土地，堅守四里的老店、珍惜淨化城市的一片綠。大細孖8年前先後結束「外流」，從公民加盟大埔女足，阿汶坦言當時的大埔實力未必很強，但賦予她一種與隊友並肩成長的熱忱。阿彤說：「可能因為大埔很簡單純樸，自己個性也內歛一點，不介意背後慢慢付出。我常常自覺是隻蝸牛，要慢慢爬上去。」返回原點卻又重新出發，即使兩人依然為5人足球香港代表資格而努力，但想到大埔那片綠，阿彤與阿汶始終以「大埔人」的身份迎難而上。

「在大埔（球場）的記憶是揮之不去的，當我們失望、傷心欲絕、鑽牛角尖時，想起我們在這個地方慢慢艱苦成長，都會把我拉回初心，提醒自己不要放棄。將來（港隊）的事隨緣，但只要還有一口氣，球隊又給我們機會去學習，便全力做好，不想讓自己後悔。」

在這個佔香港148平方公里的角落，孕育了阿彤與阿汶眼中的大埔人，純粹和踏實，亦是當初熱衷「追住個波」的自己；哪怕她們對於足球的堅持曾經消散，但始終回來。年月過去，林村河那份歲月悠悠的幽靜，水紋流動，盛載的不止是香港女足的過去，還有兩人堅守的未來。

【香港製造・大埔林村河】世事變改，不變是大埔這片熟悉的綠。（梁鵬威攝）

【香港製造・大埔林村河】堅持很難，但大埔女足精神是「爛打」、不放棄。（梁鵬威攝）

【香港製造・大埔林村河】在這個佔香港148平方公里的角落，孕育了包括阿彤與阿汶的大埔人，純粹和踏實。（梁鵬威攝）

第一期：茶記中的籃球文化

香港製造・灣仔薔紅1｜從修頓走入必食飯堂 茶記中的籃球文化

香港製造・灣仔薔紅2｜球證何明達的故事：代表香港踏上奧運決賽

香港製造系列合集：

香港製造系列合集｜從我城的每個點 交織出香港製造的香港隊故事