香港製造・大埔林村河｜孖妹葉婉彤葉婉汶：用女足書寫香港人故事

【《01體育》從2月25日起，一連五星期推出「香港製造」系列，五組受訪者從我城每個小小的點，訴說關於「852」的信念。第二期，有香港女子足球員葉婉彤與葉婉汶，一對孖妹由大埔林村的家，沿林村河向女足世界前進。】

「你哋係咪唔係大埔區㗎？」

大孖葉婉彤聽到記者說，提到大埔會想起足球，她笑說：「聽第三身提起大埔的聯想，應該最有說服力。人們多想到美食和許願樹，想起足球，那我覺得幾榮幸。」

一對孖妹葉婉彤及葉婉汶初接觸足球的年代，「女足」二字仍如天方夜譚。

從大埔林村的家，我們說起轉變，那是關於一小步的守候。



周末的林村人來人往，居民因這片看不膩的綠與悠然而停留，市外的人為她而栽進這小鎮，我們找了許願樹旁的空地坐下聊天。葉婉彤及葉婉汶自出生便居於大埔，小一由市中心搬到林村，是不折不扣的「大埔人」。

由廣福球場開始足總的暑期青訓，到現效力大埔女子足球隊，問她們可會想人們提到大埔女足便想起自己，二人異口同聲說，只想大家記得大埔女足全隊人的拚勁和精神。二人不求聚焦自身的目光，只想默默為女足奉獻，一直以來都是這樣走來。

【香港製造・大埔林村河】葉婉汶（左）與葉婉彤，香港人，自小在大埔長大，現效力大埔女子足球隊，曾代表香港出戰東亞盃等賽事。（梁鵬威攝）

這對守將約十多年前初接觸足球，女足發展仍在起步階段，小學女孩子要接觸足球並不容易，唯有逢周末童軍訓練後回家，換上運動衫褲並留下童軍襪子當波襪，在林村家中踢踢海綿波，想像自己在綠茵場上衝刺。直到中一升讀賽馬會體藝中學加入校隊，才踏上足球路。

【香港製造・大埔林村河】孖妹笑言這是二人的入球慶祝動作。（梁鵬威攝）

葉婉汶 為科大組首支7人女足

葉婉汶因而更明白，推動女足不是一句口號。2010年，她在香港科技大學成立女子足球校隊。

「科大當時沒有女足，我戰戰兢兢地在迎新日問體育老師，『我想成立一支女子足球隊』，豈料老師答應了，並要我在幾星期內找人。當時大專踢7人足球，最後找到7個女仔，便成立了7人隊。」阿汶在頭幾個月為了練波而走堂，與沒踢過足球的隊友一起訓練，直到老師為她們找到曾慶殷任教練，球隊總算正式成形。

【香港製造・大埔林村河】孖妹好動活潑，與攝影師在林村玩得不亦樂乎。（梁鵬威攝）

與一班從未接觸過足球的女生踢球，阿汶彷彿看到自己兒時熱愛足球的純粹。她記得最後在大專盃「好似排尾幾」，但重要的是個性內斂含蓄的女孩子，主動為女足踏出了一步。「現在我在女子聯賽，無論甲組或乙組，仍看到她們的縱影，證明不懂踢球的女仔，都有機會去踢波。」那年由阿汶成立的科大女足校隊，在她畢業多年後於2018/2019大專盃奪得季軍。也許這一小步，點接點，便是本地女足發展一大步。

【香港製造・大埔林村河】阿彤深明，改變需要時間，一步一步推動香港女足。（梁鵬威攝）

葉婉彤 延續香港女足故事

坐在許願樹旁的木櫈，阿彤也說起兒時掛上樹上的願望，「希望女足漸漸獲得關注和支持」。踏實的她，連許願都很理性；「漸漸」是，在不知不覺中改變。

「女足一定不及男足般受關注，我不會奢求女足突然彈起，要慢慢營造氛圍，是比較複雜的結構性問題。」她笑說。「我們知道下一步要做什麼，不要想到起天花板般高，只想大家多點關注香港有女足，或至少知道女足有聯賽，有分甲、乙組。」

【香港製造・大埔林村河】大埔想到什麼？美食？許願樹？她們希望更多人想起足球。（梁鵬威攝）

一步一步前進，她們由在大埔廣福球場接受青訓，到獲選入港青再到大港腳，征戰城市運動會、東亞盃、全運會、亞運會。「穿起波衫不其然好感觸，心情亦很複雜，會想下一次代表香港是何時？還有機會嗎？今次會不會是最後一次？好想讓人覺得驕傲，怕輸了會辜負別人期望。」

代表港隊對她們來說，就是這麼一回事。

惟阿彤與阿汶在8年前先後經歷前十字韌帶斷裂，久久未能重返顛峰，心知難以再為港隊披甲。不過，大埔孖妹從不輕易放棄，兩人一起以雙倍努力繼續前行，去年獲選入5人足球集訓隊，重新學習足球。

【香港製造・大埔林村河】二人自知傷後難以再代表港隊，惟仍默默為女足奉獻。（梁鵬威攝）

戰術、速度、體能、轉換踢法，阿彤笑言有時挫敗得「喊住走」，「好似仲有一口氣時，港隊又給我們機會去學習，便全力做好，不想讓自己後悔」。她坦言，內心一隅，仍想看看有沒有能力再代表香港。

然而，她同時相信「代表香港」，其實，可以是她和他，也是你和我。

【香港製造・大埔林村河】香港人代表香港，的確，可以是他也是你和我。（梁鵬威攝）

「我不想向現實低頭，知道運動員生涯很短暫，但不代表不能改變航道，不代表改變航道就不能再次代表香港。」她口中的改變航道，是近年開始擔任海外運動升學顧問，為下一代前進鋪路。

「自己臨近退役了，回望過去，深感小朋友最需要花心思培育，因為以後的世界是屬於他們的。」她以中間人角色，站在家長與學生角度提供意見，盼小孩能在海外升學兼顧學業外，有更大空間發展屬於自己的體育專項。

「我相信任何方向都可以好自豪地站出來，『我代表香港做這件事』，令香港人感到驕傲，其實每個人都可以。」

由林村樹下延伸至本地女足以至世界，她們默默努力非為百世留名，只為延續屬於香港人的故事。

【香港製造・大埔林村河】任何身分角色，都能延續屬於香港人的故事。（梁鵬威攝）

第一期：茶記中的籃球文化

香港製造・灣仔薔紅1｜從修頓走入必食飯堂 茶記中的籃球文化

香港製造・灣仔薔紅2｜球證何明達的故事：代表香港踏上奧運決賽

香港製造系列合集：

香港製造系列合集｜從我城的每個點 交織出香港製造的香港隊故事