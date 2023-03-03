澳職方程式｜FC悉尼迎墨爾本勝利　各有盤算大有作為

澳職來到第19周，由FC悉尼迎戰墨爾本勝利。不要以為FC悉尼主場就有利，亦不要以墨爾本勝利包尾就輸硬，查實兩軍都好難捉摸，今仗勝負預以難料，寧願博上演一場入球騷。（球賽編號：FB8157，3月4日下午4時45分開賽，無綫myTV Super App直播）



FC悉尼上周作客榜首的墨爾本城，雖然以2：3落敗，但表現不算失禮。其實上仗之前4場，FC悉尼錄得3勝1和的佳績，暫時以18戰24分的戰績，排聯賽第6位，但距離次席的中岸水手也只是4分。

FC悉尼主場表現信唔過，今季8次在主場出戰，得勝率只有25%。（Getty Images）

問題是，FC悉尼主場表現信唔過，今季8次在主場出戰，竟然只取得2勝2和4負，即是得勝率只有25%。而且在對賽上，FC悉尼近5次面對墨爾本勝利取得2勝1和2負，當中所輸兩場，都是在主場失利的；包括首循環以2：3落敗。

那麼應該博墨爾本勝利贏波嗎？雖然這支榜末球隊，近4場像是迴光反照那樣，取得2勝1和1負，包括前一仗爆冷擊敗榜首的墨爾本城；但他們弊病是作客腳軟，墨爾本勝利近5次作客，只取得1和4負，實在是難以倚靠。

墨爾本勝利近4場像是迴光反照一樣，取得2勝1和1負。（Getty Images）

兩軍各有隱患，所以今場勝負難料，但觀乎墨爾本勝利近6場有5仗入球多於2球；恰巧FC悉尼的防守力也很一般，18場失了29球防守力在聯賽排尾4，所以今場不如博一博入球大。

FC悉尼近5次面對墨爾本勝利取得2勝1和2負，今季首循環主場以2：3落敗。（Getty Images）

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