英超特攻｜利物浦曼聯雙紅會　入球「大」戰一觸即發！

上季利物浦衝四冠，今季卻幾可宣布「四大皆空」；曼聯上季乏善足陳，但今季已率先摘下聯賽盃錦標。風水輪流轉，周日英超的「逆轉雙紅會」有什麼發展？從對賽往績來看，一場入球「大」戰在所難免。（球賽編號：FB8062，3月6日0時30分開賽，NowTV 621台直播）



利物浦上季衝擊四冠，最後獲得足總盃及聯賽盃雙料冠軍，聯賽及歐聯卻告飲恨，後遺症卻是眾將體力透支，中場法賓奴、右閘阿歷山大阿諾特嚴重跌watt，主將華基爾雲迪積克、羅拔圖法明奴等偶需倦勤休息，而像迪亞高祖達及路爾斯戴亞斯等更長期養傷（祖達剛告傷癒）也令球隊表現十分飄忽。

曼聯新星加拿祖表現越來越出色，上仗對韋斯咸更射入了一球，今場隨時可攻破利物浦大門。（Getty Images）

紅軍今季既試過9：0大捷，也曾擊退曼城，可是亦會敗給賓福特、白禮頓與狼隊等中游份子，表現反覆。不過，他們周中2：0擊敗狼隊後，已不知不覺地爬升至第6位，現時24戰得39分，雖然已落後榜首的阿仙奴21分，但比第4位、多踢一場的熱刺少6分而已，仍有機會爭逐歐聯入場券。

這邊廂利物浦由天堂跌落凡間，那邊廂曼聯卻從谷底反彈。「紅魔鬼」不單上周2：0輕取紐卡素，捧起暌違6年的獎盃，近11場更未嘗敗績，取得9勝2和；歐霸盃又淘汰了西甲一哥巴塞隆拿，氣勢可謂一時無倆。

利物浦傷員逐漸康復，尤其以中堅雲迪積克最為重要。（Getty Images）

在這11場不敗戰績中，曼聯只得3場總入球在2球或以下，再翻查他們面對利物浦的對賽往績，兩軍近5次碰頭，總入球全部超過2球；當然，時移勢逆，上季利物浦主客場合共贈曼聯9隻光蛋，今季首循環卻以1：2落敗。

曼聯上季兩場吞了利物浦9隻光蛋，但今季首循環卻以2：1告捷。（Getty Images）

不過，利物浦今季聯賽僅不敵列斯聯，以其「神經刀」的狀態，未必會輸給曼聯，勝負難料下，不如博一鋪入球大好過！

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