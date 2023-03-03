美職早霸王｜FC達拉斯迎戰洛杉磯銀河　主場發威無難度

美職上周開鑼，貶下眼就來到第2周，由FC達拉斯主場迎戰洛杉磯銀河。主隊在開鑼戰落筆打三更，今場勢必知恥近乎勇，力爭今季首場勝仗。



FC達拉斯向來主場成績不錯，上季下半季曾經連續8場不敗，取得5勝3和不俗戰績；無奈今季首仗便以0：1不敵明尼蘇達聯，令人大跌眼鏡。

FC達拉斯前鋒阿倫華拉斯高。

上季位列西岸第3的FC達拉斯，今季陣容變動不大，較重點的收購只有右閘基奧雲尼捷西斯；上季合共用了34球的前線三叉戟：捷西斯費拉拿、艾利奧拿及阿倫華拉斯高，全部在陣，並在首仗擔任正選，雖然上仗3人無建樹，但今場肯定加倍肉緊爭取入波。

其中22歲的費拉拿特別值得留意，這位年輕中鋒是FC達拉斯的青訓產品，4年前已升上一隊披甲，上季更大爆發攻入18球，在射手榜排第4位。

FC達拉斯前鋒艾利奧拿。

去季同樣在射手榜以18球並列第4的，還有「小豆」查維亞靴南迪斯。這位洛杉磯銀河前鋒因為曾效力曼聯，所以在美國也很有人氣。不過，球隊首輪輪空，所以未知他今季的狀態如何。

「小豆」查維亞靴南迪斯在美國很有人氣，未知今季狀熊如何。（Getty Images/資料圖片）

兩軍對賽往績，以FC達拉斯佔優。近4次交手，FC達拉斯贏了3次打和1次，因此今場一於博他們可以在主場挽回面子。

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