香港製造・彩虹道｜手球人的痛感回憶　從石屎地翻滾到國際舞台

【《01體育》從2月25日起，一連五星期推出「香港製造」系列，五組受訪者從我城每個小小的點，訴說關於「852」的信念。第三期，有手球港隊張敏珊細說在彩虹道手球場練出港隊打不死精神，從石屎球場向國際手球舞台出發。】

午後，彩虹道手球場空蕩蕩。女子手球港隊一員的張敏珊（JJ）到辦事處「執雞*」，準備加操。

對於這個破舊的四方格，JJ總是隨手拈來一則則「趣事」。

「小時候就在這裹練前滾翻、後滾翻，碌到成身散晒，膊頭又瘀。」

「手球有件好出名的事：有男仔比賽時飛撲，𠝹甩心口……」

笑聲背後，是無奈、皮肉之痛、還有堅韌、拚勁、大無畏。

香港手球人，就在這裏長大。

*註：執雞，意指非租用人以先到先得形式後補免費使用。



彩虹道遊樂場，包含體育館、羽毛球中心，戶外籃球場、沙灘排球場、網球場和手球場和小公園，在新蒲崗自成綠色的一角。被工廠區、唐樓和私人住宅環抱，這片地，是育成香港手球代表隊的「主場」。

【香港製造・彩虹道】張敏珊，香港人，女子手球代表隊。（余俊亮攝）

28歲，香港女子手球代表隊一員，張敏珊與彩虹道的緣份由手球而起。「我住元朗八鄉，小時候出來，就像去了第二個城市，搭車都個幾鐘，所以練完球、食飽飯都馬上趕尾班車回家。對於這裏，其實我只懂得從黃大仙站或鑽石山站走到彩虹道的路線。」她說，彩虹道是她的青春。一星期五晚、十二個寒暑，她寧願放棄住家飯，都要堅持練球。

【香港製造・彩虹道】新蒲崗工廠區一隅，卻是香港隊的大本營。（余俊亮攝）

【香港製造・彩虹道】新蒲崗工廠區一隅，卻是香港隊的大本營。（余俊亮攝）

彩虹道手球場已有三十五年歷史，雖然不時維修翻新，然而歲月的痕跡是肉眼顯而易見，這邊一條石壆、那裏一塊渠蓋，還有滿地塵埃污垢，實在無法想像，香港的手球人如何在這個工廠區一隅，每天飛撲、翻滾、碌地沙，一路從球會打到香港隊。

【香港製造・彩虹道】中場線位置突起一條石壆，球員總要記住避開。（余俊亮攝）

【香港製造・彩虹道】論環境，彩虹道一定不是最好的。（余俊亮攝）

「我們射波向前、向龍射，這裏就像一個籠，如果有一球中柱或『射飛機』，都可以快快執波，這樣效率更高。」JJ想了想，再說：「不過主要因為港隊一星期只能練一天室內場，比較其他街場，彩虹道就有以上好處。」以三月為例，港隊只得三次室內場練習，其餘九課都在街場，之前十二月至二月甚至完全沒有室內場地。JJ說，比起其他場地如荔枝角、佛光街等，彩虹道已經「算OK」，「三月有問男隊，才分到讓女隊使用」。

【香港製造・彩虹道】張敏珊從小就在硬地練翻滾。（余俊亮攝）

手球少不了身體碰撞，加上飛身射龍、飛撲防守等，倒地是必須的，然而室內比賽室外打，JJ就分享不少「趣事」。

「下下撻落地都不是辦法，所以從小就在這裏練前滾翻、後滾翻。」JJ說起往事尤其興奮，為了拍攝多次「碌地沙」，她毫無怨言，甚至表示可以不用手、用膊頭落地，「沒有軟墊，直接在場上碌，硬地碌下碌下，回到家就會發現膝頭全瘀、膊頭又瘀、背脊又瘀」，每次站起來，JJ總會拍拍手上的塵埃，黑色波褲也因為翻滾而沾上灰白色的印。

她更說了一宗駭人聽聞的「傳說」。

「我們手球界有宗著名事件：跣落地，磨到心口突出的位置……『冇咗忽肉』，聽說是男生。室內場才可以這樣跣，跣走道力；但在這個場就跣不到，跣少少件衫都會穿窿。」JJ邊說邊指向近山邊一處的龍門前。

我們聽她的話已彷彿痛入心扉，但大家都心中有數，這並不是手球人特別「不錫身」，他們亦非銅皮鐵骨，一切都是：現實。

【香港製造・彩虹道】不是香港手球隊球員特別不「惜身」，只是大家欠缺室內場地練習。（余俊亮攝）

這是一種香港手球人的無奈，JJ卻一語打破這種氣氛：「不過轉個角度想，我在這裏都夠膽碌，出到去（國際賽）室內場，咪識飛？」她覺得這或許是香港手球隊的一種修煉，畢竟在香港做運動員，特別是球類團體，資源和場地一直老生常談，卻無從解決。

採訪當晚，女子手球隊準時8點在彩虹道練球，JJ卻叮囑我們可以9點後再到場拍攝。練習3小時，女生們只有2小時的場地可使用，雖然主教練因傷缺席，球員們都不敢怠慢。場上打球的打球，場邊等待的也在做體能、坐「無形櫈」、滾輪碌腳等。就連喝水休息的時間，她們都會結伴上場討論剛才的戰術，研究怎樣的傳接和時機會更好。

【香港製造】沾了塵埃的手球不夠黏，女生們再塗上手膠。（余俊亮攝）

【香港製造】場邊的球員，也在盡用時間拉筋。（余俊亮攝）

球員都把行裝放在地上，皮球滾地後沾滿塵埃，不夠「吸手」，她們不時拿出一罐手膠，塗到球上。手上疊加的手膠因為倒地、飛撲沾滿塵土而變成泥黑色，依然無礙一個接一個訓練，根本沒有時間管乾不乾淨、漂不漂亮。

【香港製造・彩虹道】家住八鄉，每天「遠征」彩虹道就為了練球。（余俊亮攝）

【香港製造・彩虹道】「香港地急功近利，沒有成績就沒人理、沒人認識你。但如果所有人都是這樣想，就不會有『香港隊』。」張敏珊說。（余俊亮攝）

大概如JJ所言，女生們之所以忍受室外的骯髒環境練習，只求進步。「作為香港運動員，我當然覺得自豪，特別在香港這種急功近利的地方，沒有成績真的不會有人理，也沒有人認識你。但如果所有人都是這樣想，就不會有『香港隊』。所有事都是由零開始，就算是人，也不可能一生出來就超級勁。」JJ認真說起場地和資源，卻沒有一句怨言，大概是明白與其「放負」，不如奮身、努力、追成績。

「這裏是不是孕育一代代手球精英的地方？我會說，絕對是。」JJ道。

隱藏於新蒲崗的一個角落，外人看來平平無奇，但對於手球人，卻有着不同的詮釋。籠裏，一代代手球人花上青春，修煉堅韌和打不死的香港隊精神。

【香港製造・彩虹道】對張敏珊而言，彩虹道是她的青春。（余俊亮攝）

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