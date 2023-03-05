英超｜阿仙奴今季3度補時反勝驚險取3分　雷斯尼爾遜後備建奇功

雷斯尼爾遜（Reiss Nelson）於下半場補時7分鐘入球，助阿仙奴以3：2絕殺般尼茅夫，驚險全取3分。

「看到皮球來到眼前，我心想，『給我一次機會吧』！」雷斯尼爾遜賽後道。

雷斯尼爾遜願望成真，但更幸運的是阿仙奴。觀乎球隊今季聯賽戰績，驚險全取3分的機會，已經第3次來臨。



阿仙奴主場鬥般尼茅夫，開賽9秒就失守，換邊後更落後至0：2。領隊阿迪達調兵遣將，湯馬士柏迪62分鐘近門建功，其後入替的雷斯尼爾遜（Reiss Nelson）助攻予另一後備兵賓韋特撞射破網，70分鐘追成2：2。直到補時7分鐘，雷斯尼爾遜無人看管，他於禁區外接應來球，右腳控定再於禁區內以左腳妙射破網，阿仙奴以3：2絕殺般尼茅夫，以63分繼續高踞榜首，領先次席的曼城5分。

英超｜阿仙奴落後兩球熱血反勝 最後一擊3：2絕殺般尼茅夫

阿仙奴球迷最期待的畫面。（路透社）

雷斯尼爾遜賽後說：「看到皮球來臨，我心想，『給我一次機會吧』！我很興奮，右腳交左腳妙射，我們想贏聯賽的話，就是需要這些時刻。我們沒有留意其他隊伍，只專注自己的比賽，每一天、每一場……同樣作為阿仙奴球迷，我為賽果而高興。」

觀乎阿仙奴今季聯賽，已經第3次於比賽末段奠勝。運氣絕對是勝利的元素，莫非這就是阿仙奴其中一個面向的冠軍相？

今季英超末段奠勝

22/1 3：2勝曼聯（尼基迪亞90分鐘建功）

18/2 4：2勝維拉（達米安馬天尼斯90+3烏龍球、加比爾馬天利尼90+8建功）

4/3 3：2勝般尼茅夫（雷斯尼爾遜90+7建功）

