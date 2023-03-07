歐聯全攻略｜巴黎聖日耳門焗攻　拜仁慕尼黑有望再先入波？

歐洲聯賽冠軍盃（簡稱歐聯）16強賽事陸續上演，巴黎聖日耳門（PSG）首回合主場迎擊拜仁慕尼黑竟以0：1落敗，次回合作客「焗攻」，卻可能正中對方下懷，所以今場繼續追拜仁可以先開紀錄吧。（球賽編號：FB8292，3月9日凌晨4時開賽，NowTV 643台直播）



拜仁上場控制大局下，作客以1：0小勝PSG，但回到本土聯賽卻不敵慕遜加柏，各項賽事連續20場不敗的紀錄告終。這支德甲一哥重新上路後，在聯賽連勝兩場，包括主場以3：0輕取新興力量柏林聯，而且養傷多時的高速鋒將沙迪奧文尼已告復出，近兩場都有後備上陣，增添球隊進攻的本錢。

高文首回合一箭定江山，助拜仁作客取勝，但他曾效力PSG，所以入球後也不慶祝。（Getty Images）

上次拜仁作客PSG賽前也曾預測，他們很有機會率先打破僵局，因為這支經驗豐富的球隊總是很早便入局，首回合前的10場賽事有9場都先開紀錄，而之後連同對PSG在內的4場，也有3場是他們先取得入球，其中不敵慕遜加柏一仗在8分鐘便少打1人，也屬非戰之罪。再計算對賽往績，拜仁近5次對PSG，有4次是先開缺口的。

另一個有利拜仁的因素是，PSG上場落敗，今場要收復失地必然積極搶攻，但這會造成後防將有大量空位，偏偏拜仁前線有一眾速度極高的鋒將，例如文尼、利萊辛尼、京士利高文及基拿比等，隨時可憑反擊製造入球。

mbappe 麥巴比助PSG以4：2輕取南特一仗建功，以201球成為球隊歷來射手王，他賽後獲得獎座致意。（路透社）

文尼傷癒復出，將增添拜仁在進攻上的選擇。（Getty Images）

包括對拜仁一役，PSG連輸3場後，終告反彈，於聯賽締造3連勝，而且3場攻入11球，其中主將基利安麥巴比佔了5球，狀態勇銳，而且效力PSG只花了247場便射入201球，超越了烏拉圭名將卡雲尼成為球隊歷來的入球王。

只是，PSG防守卻很一般，這3場勝仗其實也失掉了5球，今場面對向來穩打穩紮的拜仁，恐怕又會陷入先落後的局面。

提提你，同場過關是一種新的過關方式，球迷可以投注同一場球賽的預設過關組合。在指定賽事內有多個預設過關組合供球迷選擇，每個預設組合包含一場球賽的兩至三個賽果及賠率。提提大家，同場過關不設即場投注，亦不可以跟其他場次一同過關。